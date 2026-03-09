< sekcia Zahraničie
Poľský premiér Tusk zostáva predsedom Občianskej koalície
Tusk bol jediným kandidátom na post predsedu strany.
Autor TASR
Varšava 9. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk zostáva predsedom vládnucej centristickej Občianskej koalície (KO). V nedeľných straníckych voľbách získal podporu 97 percent hlasujúcich, informovala v pondelok volebná komisárka KO Dorota Niedzielová citovaná agentúrou PAP, píše TASR.
Tusk bol jediným kandidátom na post predsedu strany. Na voľbách sa zúčastnilo 78 percent oprávnených voličov strany, odovzdaných bolo viac ako 16.000 hlasov. Proti Tuskovi hlasovalo 379 straníkov.
Aj keď Tusk viedol KO aj predtým, strana musela formálne zvoliť nového lídra po tom, čo sa v októbri 2025 zlúčila s dvoma menšími partnermi - stranou Moderná (.Nowoczesna - .N) a subjektom Iniciatíva Poľsko (iPL) -, ktorí boli predtým členmi parlamentného klubu KO.
Členovia KO v nedeľu volili nielen predsedu strany, ale aj lídrov okresných a regionálnych štruktúr. Voľby sa konali tradične v okresných a regionálnych kanceláriách Občianskej koalície.
Tusk prvýkrát vyhral celostranícke hlasovanie v roku 2013, keď porazil stredopravého konzervatívca Jaroslawa Gowina. Neskôr ho na predsedníckom poste nahradil Grzegorz Schetyna a potom Borys Budka. Do vedenia strany sa Tusk vrátil v roku 2021 s 97-percentnou podporou členov a po parlamentných voľbách sa stal premiérom.
Tusk bol jediným kandidátom na post predsedu strany. Na voľbách sa zúčastnilo 78 percent oprávnených voličov strany, odovzdaných bolo viac ako 16.000 hlasov. Proti Tuskovi hlasovalo 379 straníkov.
Aj keď Tusk viedol KO aj predtým, strana musela formálne zvoliť nového lídra po tom, čo sa v októbri 2025 zlúčila s dvoma menšími partnermi - stranou Moderná (.Nowoczesna - .N) a subjektom Iniciatíva Poľsko (iPL) -, ktorí boli predtým členmi parlamentného klubu KO.
Členovia KO v nedeľu volili nielen predsedu strany, ale aj lídrov okresných a regionálnych štruktúr. Voľby sa konali tradične v okresných a regionálnych kanceláriách Občianskej koalície.
Tusk prvýkrát vyhral celostranícke hlasovanie v roku 2013, keď porazil stredopravého konzervatívca Jaroslawa Gowina. Neskôr ho na predsedníckom poste nahradil Grzegorz Schetyna a potom Borys Budka. Do vedenia strany sa Tusk vrátil v roku 2021 s 97-percentnou podporou členov a po parlamentných voľbách sa stal premiérom.