Poľsko tvrdí, že eviduje pokusy o zasahovanie do predvolebnej kampane

Varšava 15. mája (TASR) - Poľsko tvrdí, že niekoľko dní pred prvým kolom prezidentských volieb, naplánovaným na nedeľu 18. mája, zaznamenalo pokusy o zasahovanie do predvolebnej kampane prostredníctvom správ na sociálnych sieťach, ktoré sa zhodujú s ruskou propagandou. Oznámila to vo štvrtok Národná výskumná a akademická sieť (NASK), ktorá sa špecializuje na kyberbezpečnosť, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Poľské úrady v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát varovali, že Rusko sa môže pokúsiť zasahovať do nadchádzajúcich volieb kybernetickými útokmi a šírením dezinformácií.



V prieskumoch verejnej mienky pred poľskými prezidentskými voľbami vedie primátor Varšavy Rafal Trzaskowski, ktorého podporuje vládna Občianska koalícia, nasleduje opozičný kandidát Karol Nawrocki, predseda Inštitútu pamäti národa.



NASK na základe svojej analýzy tvrdí, že objavila nové „informačné operácie“, ktorých cieľom je destabilizácia volebného procesu v Poľsku. Analýza sa týkala činnosti siete stoviek falošných účtov na sieti X, ktoré „koordinovaným spôsobom šírili správy v súlade s propagandou Ruskej federácie“, uvádza sa vo vyhlásení.



Rovnaké naratívy zaznamenali aj na Telegrame. Zverejňovali ich údajne účty, ktoré sú známe svojou činnosťou v oblasti ruských dezinformácií. Obsah príspevkov sa týkal najmä tém, ktoré rozdeľujú poľských voličov, vrátane bezpečnosti, zahraničnej politiky, migrácie či sociálno-ekonomickej situácie.



Národná výskumná a akademická sieť tiež uviedla, že od začiatku tohto roku identifikovala viac než 10.000 účtov v Anglicku a Poľsku, ktoré sa pokúšali ovplyvniť volebnú kampaň tvrdením, že v deň hlasovania hrozia teroristické útoky.



Volebné tímy Trzaskowského aj Nawrockého taktiež vo štvrtok oznámili, že na prípady dezinformácií a aktivít namierených proti ich kandidátom upozornia prokuratúru.