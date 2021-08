Poľsko udelí víza Afgancom, ktorí s ním spolupracovali

Varšava 16. augusta (TASR) - Poľsko udelí víza Afgancom, ktorí spolupracovali s Poliakmi počas misie NATO v Afganistane. V pondelok to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki, informovala agentúra PAP.



"Rozhodol som sa udeliť humanitárne víza 45 osobám, ktoré spolupracovali s Poľskom, delegáciou EÚ v Kábule... Dodržíme naše záväzky voči našim spojencom," uviedol Morawiecki, podľa ktorého Poľsku záleží na tých, ktorí pomáhali počas poľskej misie v Afganistane.



Premiér tiež dodal, že Poľsko už pripravuje lietadlo, ktoré "do krajiny dovezie všetkých tých, ktorí sa majú vrátiť" do Poľska, a to ako poľských občanov a ich rodinných príslušníkov, tak aj tých, ktorí v Afganistane s Poľskom spolupracovali.



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.



Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.



Poslední poľskí vojaci opustili Afganistan na konci júna, uvádza PAP.