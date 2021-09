Poľsko udelilo humanitárne víza ďalšej bieloruskej športovkyni

Varšava 5. septembra (TASR) - Poľsko poskytlo útočisko a humanitárne víza už druhej bieloruskej športovkyni. Ide o jazdkyňu Oľhu Safronovovú, ktorej Minsk odoprel účasť na letných olympijských hrách v Tokiu a pre kritiku režimu ju následne zaradil na zoznam "zradcov vlasti". Safronovová plánuje v drezúrnom jazdení pokračovať v Poľsku, ktoré udelilo víza aj jej partnerovi.



Uviedla to v nedeľu poľská poslankyňa Joanna Kluziková-Rostkowská, ktorú citovala agentúra AP. Obdobnú správu priniesla aj poľská tlačová agentúra PAP odvolávajúca sa na vyjadrenia poľského právneho zástupcu jazdkyne Tomasza Wiliňského.



Ten povedal, že športovkyňu najskôr Bielorusko vybralo, aby ho reprezentovala na letných olympijských hrách v Tokiu. Následne ju však z národného tímu stiahlo, a to po obvineniach zo toho, že jednému z jej koní bol podávaný doping. Neskôr sa Safronovová kriticky vyjadrila na adresu športových funkcionárov aj bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.



Keďže v čase obvinení bola v Poľsku, uvedený kôň sa tam podrobil testom, ktoré podozrenia z dopingu vyvrátili.



V Bielorusku ju však medzičasom pridali na tzv. zoznam zradcov vlasti, na ktorom je už viac ako 40 bieloruských športovcov. Osoby, ktoré sa na takomto zozname ocitnú, sa v Bielorusku buď už nevedia zamestnať, alebo prípadne, ak zamestnaní sú, tak ich z práce prepustia, približuje PAP.



Safronovová následne požiadala poľské úrady, aby jej spoločne s jej partnerom udelili humanitárne víza. Jej partner sa však nachádzal v Bielorusku a tak vycestoval cez Turecko do ukrajinského Ľvova, kde tieto víza získal na tamojšom poľskom konzuláte, píše PAP.



Advokát Wiliňski uviedol, že kauza dosiaľ nebola medializovaná, aby ju bolo možné úspešne zavŕšiť. Dodal, že športovkyňa teraz dúfa, že bude môcť vo svojej jazdeckej kariére pokračovať v Poľsku. "Chceme získať povolenie súťažiť pod neutrálnou vlajkou," povedal.



Wiliňski ďalej uviedol, že Safronová sa bude uchádzať o poľské občianstvo, avšak toho bieloruského sa vzdať nechce. Ak poľské občianstvo získa, rada by na súťažiach reprezentovala práve túto krajinu. Právnik dodal, že poľská jazdecká federácia má o spoluprácu s ňou veľký záujem.



Do Poľska sa nedávno uchýlila aj bieloruská bežkyňa Kryscina Cimanovská, ktorá sa odmietla vrátiť domov z dejiska letnej olympiády v Tokiu a požiadala o diplomatickú ochranu. Varšava ponúkla Cimanovskej humanitárne víza. Poľsko ponúklo útočisko aj viacerým ďalším bieloruským disidentom či kritikom Lukašenkovho režimu, ktorí zo svojej vlasti utiekli pre obavy z represií.