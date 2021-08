Poľsko udelilo humanitárne vízum bieloruskej olympioničke Cimanovskej

Varšava 2. augusta (TASR) - Poľsko udelilo humanitárne vízum 24-ročnej bieloruskej atlétke a účastníčke letných olympijských hier v Tokiu Kryscine Cimanovskej. Oznámil to v pondelok na sociálnej sieti námestník poľského ministra zahraničia Marcin Przydacz, informovala agentúra AFP.



Cimanovská je "už v priamom kontakte s poľskými diplomatmi v Tokiu. Dostala humanitárne vízum. Poľsko spraví všetko, čo bude možné, aby jej pomohlo pokračovať v jej športovej kariére," napísal Przydacz na Twitteri. Dodal, že na Poľsko sa obrátila so žiadosťou o pomoc a východisko z "veľmi ťažkej" situácie. Stanica TVN24 predtým informovala, že je "v bezpečí" na pôde poľského veľvyslanectva v Tokiu.



"Poľsko ponúka podporu bieloruským občanom, ktorí z politických dôvodov chcú územie Bieloruska opustiť alebo sa do Bieloruska nechcú vrátiť," uviedol Przydacz. Atlétka podľa predstaviteľov rezortu diplomacie odcestuje do Poľska ešte tento týždeň.



Športovkyňu chcelo v nedeľu vedenie bieloruského olympijského tímu bez jej súhlasu poslať domov, pretože verejne kritizovala svoj národný tím. Cimanovská sa však na letisku obrátila na políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska.



V pondelok mala štartovať v ženskom behu na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafetovom behu 4x400 metrov. V nedeľu podľa jej slov za ňou prišli jej tréneri a oznámili jej, aby sa zbalila, pretože letí späť domov do Bieloruska.



Vízum ponúkla Bieloruske v nedeľu i Česká republika a v pondelok ráno jej ČR odoslala ponuku na azyl. "Japonské úrady nám práve potvrdili, že bieloruská atlétka Kryscina Cimanovská našu ponuku na azyl dostala. Ak sa pre ňu rozhodne, maximálne jej pomôžeme. Olympiáda nemá byť o politike, postup Lukašenkovho režimu je úplne hanebný. Som rád, že Česká republika konala rýchlo," napísal na Twitteri český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek.