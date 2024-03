Poľsko: Ukrajina chce upokojiť farmárov exportnými licenciami

Brusel 26. marca (TASR) – Ukrajina je pripravená zaviesť na svoje poľnohospodárske produkty exportné licencie, aby pomohla upokojiť poľských poľnohospodárov. V utorok to vyhlásil ukrajinský minister poľnohospodárstva Mykola Solskyj. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Poľskí poľnohospodári od februára blokujú hraničné priechody s Ukrajinou. Protestujú tak proti neférovej konkurencii ukrajinských poľnohospodárov, ktorým Európska únia od ruskej invázie vo februári 2022 udelila výnimku a umožnila bezcolný vývoz agrovýrobkov na územie EÚ. Obe krajiny sa usilujú nájsť východisko z tejto situácie.



"Pokiaľ ide o licenčný systém, súhlasíme s ním a sme pripravení ho prijať, no iba pri štyroch typoch obilnín. Podobný systém používame už aj s Rumunskom a Bulharskom," vyhlásil Solskyj v rozhovore zverejnenom v pondelok večer.



Jeho vyjadrenia boli zverejnené pred stretnutím európskych ministrov poľnohospodárstva, ktoré bude v stredu v Bruseli. Zúčastní sa na ňom aj Solskyj. Poľský a ukrajinský minister poľnohospodárstva následne budú o tejto téme rokovať vo štvrtok.



Poľský minister rozvoja Krzysztof Hetman podľa agentúry PAP v pondelok označil postup rokovaní s Ukrajinou za dobrý. Dodal, že riešenie citlivej otázky licenčného systému očakáva ešte tento týždeň.



Solskyj bol zdržanlivejší a vyhlásil, že nedokáže predpovedať, čo sa počas stretnutí stane. Dodal, že exportu po súši do Poľska sa venuje neprimerane veľká pozornosť, pretože 90 percent ukrajinského exportu smeruje do prístavov, z toho 70 percent do Ázie, Afriky a ostatných častí sveta.



Členské krajiny EÚ a Európsky parlament začiatkom mesiaca schválili o rok predĺženie výnimiek pre ukrajinské poľnohospodárske výrobky. Pri dovoze hydiny, vajec, cukru, kukurice, krúp a medu "ako poistku" stanovili kvóty na základe priemerných množstiev z rokov 2022 a 2023. Niektoré európske krajiny chceli zoznam rozšíriť aj o pšenicu a jačmeň.



Solskyj tento postup označil za sklamanie a dodal, že Kyjev chcel o množstvách pred zverejnením ešte rokovať.