Poľsko pošle Ukrajine tanky Leopard aj ako inšpiráciu pre ostatných

Varšava/Berlín 12. januára (TASR) - Rozhodnutie Poľska poslať Ukrajine tanky Leopard 2 nemeckej výroby bolo prijaté aj so zámerom podnietiť k podobnému rozhodnutiu ďalšie krajiny. Vo štvrtok to uviedol hovorca poľskej vlády Piotr Müller. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Ak neochránime nezávislosť Ukrajiny, budeme ďalším cieľom," uviedol hovorca. Dodal, že "tento spôsob politického nátlaku by mal primäť aj ostatné európske krajiny, aby sa (k tejto iniciatíve) pripojili".



Müller nespomenul konkrétne Nemecko, no v uplynulých týždňoch sa zvyšuje tlak na tamojšiu vládu, aby Kyjevu tiež poslala moderné tanky.



Agentúra DPA pripomína, že tanky Leopard sú navrhnuté a vyrobené v Nemecku. Berlín teda musí každú dodávku nemeckých zbraní tretím stranám vopred schváliť. Nemecký vicekancelár Robert Haebeck však vo štvrtok vyhlásil, že Berlín nebude nijakým spôsobom brániť Poľsku v zaslaní tankov Ukrajine. Uviedol, že "Nemecko nebude stáť v ceste iným krajinám, ktoré sa rozhodnú podporiť Ukrajinu" bez ohľadu na to, aký postoj zaujme nemecká vláda.



Poľský prezident Andrzej Duda oznámil ochotu poskytnúť Ukrajine tanky Leopard v stredu po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v západoukrajinskom meste Ľvov.