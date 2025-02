Poľsko: Ukrajinskí vojaci hromadne dezertujú z cvičení

Varšava 5. februára (TASR) – Ukrajinskí vojaci čoraz častejšie opúšťajú svoje jednotky nielen na fronte, ale aj počas vojenského výcviku v Poľsku. Nedostatky personálu sú výrazné, pričom niektoré jednotky hlásia, že stav vojakov klesol na menej než polovicu plánovaného počtu. Informuje o tom spravodajca TASR podľa zistení portálu Onet.



Podľa dostupných informácií sa problémy týkajú napr. výcviku na tankoch Leopard v poľskom meste Žagaň. Hoci poľské ministerstvo obrany neuviedlo presný počet ukrajinských vojakov, zdroje Onetu naznačujú, že ešte na jeseň tvorili ukrajinskí účastníci len tretinu kapacity, ktorú mohlo Poľsko prijať. Dezercie na výcvikoch sú častejšie ku koncu tréningových cyklov. K zvýšenej miere dezercie pri výcviku tankistov prispieva, že Žagaň je blízko nemeckých hraníc, ktoré poskytujú príležitosť na únik.



Poľská Ukrajinská légia, ktorú majú tvoriť tvoriť Ukrajinci žijúci v zahraničí, podľa správ z januára prijala 1300 prihlášok na výcvik druhej skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa majú zapojiť do bojov na Ukrajine. Podľa Onetu sa však čísla o obsadenosti légie hýbu od niekoľko tisíc po niekoľko desiatok. "Okrem nízkej účasti sú problémom aj fyzická kondícia vojakov a v niektorých prípadoch aj problémy s alkoholom a drogami," uviedol pre Onet anonymný zdroj blízky výcvikovému procesu.



Podľa ukrajinskej generálnej prokuratúry bolo do konca minulého roka začatých viac ako 90.000 vyšetrovaní prípadov dezercie, čo predstavuje asi 10 percent z celkového počtu vojakov. Na ruskej strane je oficiálna miera dezercie odhadovaná na dva a pol percenta. Tento údaj z oficiálnych štátnych zdrojov nemusí byť spoľahlivý.



Fenomén opúšťania jednotiek, známy na Ukrajine pod skratkou "SeZeČe" (neoprávnené opustenie oddielu - pozn. TASR), je rozšírený najmä medzi vojakmi, ktorí sú na fronte dlhodobo bez možnosti rotácie. Hoci ukrajinské právo definuje takéto opustenie jednotky do troch dní ako priestupok, v praxi sa vojaci vracajú aj po dlhšom čase bez väčších následkov. Ide totiž väčšinou o skúsených vojakov s bojovými znalosťami.



Príčiny sú podľa Onetu komplexné, od psychického vyčerpania až po nevyhovujúce podmienky na fronte. Ukrajinské vedenie sa snaží motivovať vojakov k návratu do služby prostredníctvom kampaní ako "Vráť sa zo SeZeČe, všetko bude v poriadku", no situácia zostáva vážna a komplikuje schopnosti ukrajinskej armády.