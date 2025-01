Poľsko umožní predstaviteľom Izraela prístup na podujatia v Auschwitzi

Varšava 9. januára (TASR) - Poľská vláda umožní izraelským predstaviteľom, aby sa koncom januára zúčastnili na spomienkových podujatiach pri príležitosti 80. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Urobí tak aj napriek zatykaču vydanému na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na štvrtkové rozhodnutie vlády podpísané premiérom Donaldom Tuskom.



Na Netanjahua vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) na základe obvinení z vojnových zločinov spáchaných v Pásme Gazy počas bojov proti palestínskej militantnej organizácii Hamas.



Poľsko ako signatár zmluvy o vytvorení ICC je povinné dodržiavať jeho rozhodnutia vrátane pripravenosti postaviť pred súd osoby obvinené zo zločinov.



Ako však vo štvrtok informovala agentúra PAP odvolávajúca sa na web The Times od Israel, poľský prezident Andrzej Duda požiadal Tuskovu vládu, aby Netanjahuovi poskytla ochranu, ak by sa zúčastnil na podujatiach pri príležitosti výročia oslobodenia bývalého vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau.



V liste premiérovi Duda uviedol, že úrady by mali zaručiť Netanjahuovi nerušený pobyt v Poľsku vzhľadom na výnimočné okolnosti podujatia.



Ceremónia na počesť oslobodenia nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora sa uskutoční 27. januára, ktorý je Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu. Netanjahuov hovorca však uviedol, že premiér nedostal žiadnu pozvánku na toto podujatie.