Poľské úrady pokutovali nemocnicu, ktorá odmietla vykonať interrupciu

Varšava 19. júna (TASR) - Poľské úrady udelili pokutu nemocnici, ktorá odmietla vykonať interrupciu žene, ktorej zdravie mohlo byť v dôsledku tehotenstva ohrozené. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters.



Interrupciu chcela 41-ročná žena podstúpiť v 14. týždni tehotenstva v zdravotníckom centre v meste Pabianice. "Žena predložila dokumenty od psychiatra, v ktorých sa jasne uvádzalo, že pokračovanie tohto tehotenstva bolo hrozbou pre jej zdravie alebo život," uviedla Antonina Lewandowská z Nadácie pre ženy a plánovanie rodiny FEDERA.



Nemocnica si však od ženy vyžiadala ďalšie dokumenty a odmietla interrupciu vykonať. Žena nakoniec zákrok podstúpila v inom zariadení.



Poľský Národný fond zdravia dospel k záveru, že toto odmietnutie bolo protizákonné, a nemocnici udelil pokutu 550.000 zlotých (asi 127.000 eur). Zdravotnícke centrum Pabianice sa proti rozhodnutiu plánuje odvolať.



Hovorca Národného fondu zdravia uviedol, že prebieha podobná kontrola aj v ďalších dvoch zdravotníckych zariadeniach.



"Dospeli sme do situácie, keď nemocnice, ktoré dodržiavajú zákon, sú ako niečo špeciálne... Dúfame, že rozhodnutie potrestať túto nemocnicu bude začiatkom konca tohto trendu," uviedla Lewandowská.



Predchádzajúca poľská vláda zaviedla v roku 2021 takmer úplný zákaz interrupcií a počas svojho osemročného vládnutia zakomponovala do zákonov mnohé konzervatívne sociálne hodnoty.



V Poľsku sú tak interrupcie povolené len v prípade znásilnenia, incestu alebo vtedy, ak tehotenstvo ohrozuje život alebo zdravie matky. Ženy však aj v týchto situáciách často čelia tzv. výhrade svedomia, ktorá lekárom umožňuje odmietnuť vykonať interrupciu z morálnych dôvodov.



V snahe tomu zabrániť zaviedla nová poľská vláda premiéra Donalda Tuska nedávno opatrenie. Na jeho základe je možné pokutovať zdravotnícke centrá financované z verejných zdrojov, ktoré odmietnu vykonať zákonom povoľované zákroky.



Téma interrupcií rozdeľuje aj súčasnú proeurópsku vládnu koalíciu, v ktorej sú aj ľavičiari či kresťanskí konzervatívci. V apríli však parlament odovzdal svojmu osobitnému výboru na posúdenie štyri návrhy na liberalizáciu zákona o interrupciách, čo ukazuje spoluprácu v rámci koalície aj napriek rozdielnym pohľadom.



Proces uvoľňovania zákona o umelom prerušení tehotenstva sa však môže pretiahnuť do budúcoročného zvolenia nového prezidenta. Očakáva sa totiž, že súčasný prezident Andrzej Duda by akékoľvek zmeny zákona o interrupciách vetoval.