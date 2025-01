ÚTOK NOŽOM V NÁKUPNOM CENTRE: Hlásia zranených

Olkuš 28. januára (TASR) - V nákupnom centre v poľskom meste Olkuš útočník v utorok okolo poludnia pobodal štyroch ľudí. Podľa aktuálnych informácií sú zranené tri ženy a jeden muž. Všetky zranené osoby, z toho dve vážne, previezli do miestnej nemocnice. Na mieste zasahujú záchranné a bezpečnostné zložky. Mesto sa nachádza v Malopoľskom vojvodstve, ktoré susedí so Slovenskom. Informuje o tom spravodajca TASR podľa správy Gazety Krakowskej.



Polícia útočníka zadržala a nákupné centrum uzavrela. Podozrivý má 23 rokov a polícia zisťuje, či spáchal aj pondelkový útok, pri ktorom bol pobodaný 60-ročný muž.



"Myslím si, že o niekoľko hodín budeme vedieť, či je tento muž aj páchateľom včerajšieho útoku a pokusu o vraždu," povedala hovorkyňa malopoľskej polície Katarzyna Wcislová. Muž zranený pri pondelkovom útoku bol hospitalizovaný, je pri vedomí a mimo ohrozenia života.



Po útočníkovi polícia od pondelkového popoludnia intenzívne pátrala. Do akcie bol zapojený vrtuľník, drony vybavené termokamerou, policajné psy a poriadková polícia.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)