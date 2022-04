Poľsko uvalilo sankcie na 50 ruských oligarchov a spoločností

Varšava 26. apríla (TASR) - Poľsko zaviedlo sankcie voči 50 ruským oligarchom a spoločnostiam, ktorých súčasťou je zmrazenie majetku a zákaz vstupu na územie Poľska. V utorok to oznámilo ministerstvo vnútra vo Varšave, informuje agentúra Reuters.



Medzi osobami, na ktoré Poľsko uvalilo sankcie, figurujú okrem iných spoluzakladateľ najväčšej súkromnej ruskej banky Alfa-Bank Michail Fridman, miliardár Oleg Deripaska či Jevgenij Kasperskij, zakladateľ ruskej firmy Kaspersky, zaoberajúcej sa kybernetickou bezpečnosťou.



"Toto je prvý sankčný zoznam... je na ňom 50 subjektov; sú tam oligarchovia a spoločnosti, ktoré skutočne podnikajú (v Poľsku)," povedal na tlačovej konferencii šéf poľského rezortu vnútra Mariusz Kamiňski. "Je pravdepodobné, ba takmer isté, že tento zoznam sa ešte rozšíri," dodal.



Najnovšie sankcie zo strany Poľska voči Rusku sú súčasťou úsilia zvýšiť tlak na Moskvu v súvislosti s vojenskou ofenzívou na Ukrajine. Reuters pripomína, že Poľsko neustále apeluje na prijímanie tvrdších sankčných opatrení voči Rusku a avizovalo, že do mája zavedie embargo na dovoz uhlia z Ruska a do konca roku 2022 prestane používať ruskú ropu.



Na sankčnom zozname sa nachádzajú aj subjekty a oligarchovia spájaní s režimom bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.