Poľsko už trénuje ukrajinské posádky na tankoch Leopard

Kyjev/Varšava 3. februára (TASR) - Poľsko už začalo cvičiť ukrajinských vojakov v zaobchádzaní s tankami nemeckej výroby Leopard, vyhlásil v piatok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak počas návštevy v Kyjeve. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry PAP.



Blaszczak povedal, že ukrajinské tímy budú na Leopardoch trénovať dovtedy, kým ukrajinskí a spojeneckí velitelia nerozhodnú, že sú vycvičení dostatočne na to, aby mohli tieto tanky používať.



Nemecké tanky Leopard, hlavne ich modernejšia verzia Leopard 2, patria k najrozšírenejším a najkvalitnejším tankom súčasnosti.



Poľsko už predtým oznámilo, že poskytne Ukrajine 14 svojich Leopardov, a aj ďalšie krajiny informovali, že Kyjevu odovzdajú tanky Leopard, ktoré majú vo svojej výzbroji.



Poľský minister obrany pred piatkovým vyhlásením rokoval s ukrajinským kolegom Olexijom Reznikovom.



Po rokovaní Blaszczak novinárom povedal, že výcvik na tankoch Leopard bude trvať niekoľko týždňov. "Určite to je nie záležitosť dní a ani mesiacov. Je to záležitosť týždňov," dodal.