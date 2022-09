Poľsko uzatvorilo s Južnou Kóreou dohody o nákupe bojových lietadiel

Varšava 16. septembra (TASR) - Poľsko uzatvorilo v piatok dve dohody s Južnou Kóreou na nákup 48 bojových lietadiel FA-50 v hodnote troch miliárd dolárov. Ich podpis súvisí so snahou Poľska posilniť svoje obranné a odstrašujúce schopnosti počas vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Podpisová ceremónia sa uskutočnila na vojenskom letisku v Janowe. Dokumenty podpísal poľský vicepremiér Mariusz Blaszczak, ktorý je zároveň ministrom obrany. Piatok nazval "historickým dňom, počas ktorého sa pred poľskými ozbrojenými silami otvorili nové perspektívy". Poľsko sa podľa neho pri nákupe nového vojenského vybavenia riadilo kritériami ako sú "potreba, modernosť, rýchlosť, istota a kompatibilita". "Všetky tieto kritéria boli splnené vďaka našej spolupráci s Južnou Kóreou," uviedol Blaszczak.



Na podpisovej ceremónii sa zúčastnil aj poľský prezident Andrzej Duda, ktorý je zároveň najvyšším veliteľom poľských ozbrojených síl, a juhokórejský minister pre správu obranného akvizičného programu (DAPA) Om Tong-hwan.



"Doteraz sme boli partnermi, a teraz môžeme povedať, že sme spojenci," uviedol Eom Dong-hwan.



Poľsko už v auguste podpísalo s Južnou Kóreou zmluvu v hodnote 5,8 miliardy dolárov na nákup juhokórejských tankov a húfnic. Podľa prvej z piatok podpísaných dohôd na nákup lietadiel FA-50 Fighting Falcon by prvých 12 strojov malo do Poľska doraziť v druhej polovici budúceho roka. Ich hodnota je 700 miliónov dolárov. Druhá dohoda v hodnote 2,3 milióna dolárov predpokladá dodávku ďalších 36 lietadiel medzi rokmi 2025 a 2028, špecifikáciu ich technických a bojových prvkov si určilo Poľsko.



Podľa Varšavy ide o jednu z najväčšia a najdôležitejších obranných dohôd uzatvorených v posledných rokoch. Poľská vláda sa snaží v rámci reakcie na ruskú inváziu na Ukrajinu posilniť vybavenie a bojové schopnosti svojej armády, píše AP.