Poľsko uzavrelo hraničný priechod s Bieloruskom; Minsk protestuje

Varšava 10. februára (TASR) - Poľsko v piatok uzavrelo jeden z troch hraničných priechodov do Bieloruska. Poľský premiér Mateusz Morawiecki súčasne nevylúčil uzavretie ďalších hraničných priechodov s Bieloruskom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hraničný priechod Bobrowniki-Berastavica bol Poľskom uzavretý "v záujme bezpečnosti štátu", a to od piatka 14.00 h miestneho času.



Dôvodom je rastúce napätie vo vzťahoch s Bieloruskom, "ktoré je inštrumentalizované Rusmi a Kremľom," uviedol Morawiecki v piatok po summite EÚ v Bruseli.



Bieloruská strana v súvislosti s tým vyjadrila rozhorčenie a predvolala na ministerstvo zahraničných vecí poľského chargé d'affaires v Bielorusku Martina Wojciechowskému, ktorému bol tlmočený protest vlády v Minsku.



Minsk deklaroval, že Bielorusko neohrozuje bezpečnosť susedných krajín a že rozhodnutie Poľska povedie k vážnym problémom na oboch stranách hranice.



Po uzavretí kontrolného bodu Bobrowniki zostávajú otvorené už len dva zo šiestich hlavných pozemných priechodov pozdĺž poľsko-bieloruskej hranice. Tri iné priechody Poľsko uzavrelo už skôr.



Priechod Bobrowniki zostane z poľskej strany uzavretý až do odvolania.



Tento priechod je jedným z hlavných tranzitných bodov medzi oboma krajinami a bol vyťažený najmä počas migračnej krízy v roku 2021, keď sa do Poľska snažili cez Bielorusko dostať tisíce ľudí.