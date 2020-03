Poľsko uzavrelo školy do Veľkej noci

Varšava 21. marca (TASR) - Poľská vláda vyhlásila stav pohotovosti v súvislosti s pandémiou vírusového ochorenia COVID-19 a uzavrela všetky školy do Veľkej noci. Vyhlásil to v piatok poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



"Dnes vyhlasujeme epidemický stav, ktorý nám dáva nové právomoci, ale aj povinnosti. Rozhodli sme sa zrušiť vyučovanie do Veľkej noci. Ide o ťažký, ale dôležitý krok," uviedol na tlačovej konferencii poľský ministerský predseda.



Poľsko už tento mesiac zrušilo vyučovanie pre študentov do 25. marca a zatvorilo svoje hranice pre cudzincov v snahe zamedziť šíreniu nového druhu koronavírusu. Krajina tiež zatvorila múzeá, divadlá a kiná, a zakázala zhromažďovanie viac než 50 osôb.



V reakcii na otázku, či budú zrušené májové prezidentské voľby, Morawiecki odpovedal: "Nie, neznamená to, že sa voľby uskutočnia v neskoršom termíne." Prezidentské voľby sú naplánované na 10. mája a prípadné druhé kolo by sa konalo 24. mája.



Viacerí opoziční kandidáti v súvislosti s pandémiou vyzvali na oficiálny odklad volieb novej hlavy štátu. Poľsko má momentálne 411 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a päť úmrtí súvisiacich s týmto ochorením.



Obmedzenia zavedené na hraniciach s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu v Európe spôsobili počas utorka a stredy zdržania a kolóny na viacerých miestach v strednej Európe vrátane hraničných priechodov medzi Poľskom a Nemeckom.