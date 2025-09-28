< sekcia Zahraničie
Poľsko uzavrelo vzdušný priestor pri Lubline a Rzeszówe
Z údajov ukrajinského letectva vyplýva, že od 05.00 h boli po celej krajine vyhlásené poplachy pred leteckými útokmi.
Autor TASR
Lublin 28. septembra (TASR) - Poľsko v nedeľu nadránom uzavrelo svoj vzdušný priestor v okolí miest Lublin a Rzeszów z dôvodu „neplánovanej vojenskej činnosti súvisiacej so zabezpečením štátnej bezpečnosti“, uviedla služba Flightradar24. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Preventívne opatrenie malo podľa armády platiť najmenej do 06.00 h. Poľské ozbrojené sily prostredníctvom sociálnej siete X oznámili, že ich lietadlá museli vzlietnuť v záujme zaistenia bezpečnosti vzdušného priestoru po tom, čo Rusko útočilo na Ukrajinu. Pozemné systémy protivzdušnej obrany boli uviedé do stavu vysokej pohotovosti.
„V súvislosti s činnosťou diaľkového letectva Ruskej federácie, ktoré vykonáva útoky na území Ukrajiny, začali v našom vzdušnom priestore operovať poľské a spojenecké lietadlá,“ napísala armáda a dodala, že opatrenie je preventívne a je zamerané na zabezpečenie vzdušného priestoru a ochranu občanov.
Eastern Sentry activity, launched in the wake of the intrusion of Russian drones into airspace, boosts NATO's vigilance and security along the eastern flank. pic.twitter.com/3xzcw1XSWT— PLinNATO (@PLinNATO) September 26, 2025
