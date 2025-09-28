Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľsko uzavrelo vzdušný priestor pri Lubline a Rzeszówe

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Z údajov ukrajinského letectva vyplýva, že od 05.00 h boli po celej krajine vyhlásené poplachy pred leteckými útokmi.

Autor TASR
Lublin 28. septembra (TASR) - Poľsko v nedeľu nadránom uzavrelo svoj vzdušný priestor v okolí miest Lublin a Rzeszów z dôvodu „neplánovanej vojenskej činnosti súvisiacej so zabezpečením štátnej bezpečnosti“, uviedla služba Flightradar24. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Preventívne opatrenie malo podľa armády platiť najmenej do 06.00 h. Poľské ozbrojené sily prostredníctvom sociálnej siete X oznámili, že ich lietadlá museli vzlietnuť v záujme zaistenia bezpečnosti vzdušného priestoru po tom, čo Rusko útočilo na Ukrajinu. Pozemné systémy protivzdušnej obrany boli uviedé do stavu vysokej pohotovosti.



„V súvislosti s činnosťou diaľkového letectva Ruskej federácie, ktoré vykonáva útoky na území Ukrajiny, začali v našom vzdušnom priestore operovať poľské a spojenecké lietadlá,“ napísala armáda a dodala, že opatrenie je preventívne a je zamerané na zabezpečenie vzdušného priestoru a ochranu občanov.

