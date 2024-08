Poľsko uzavrelo zmluvu na odpaľovacie zariadenia protivzdušnej obrany

Varšava 12. augusta (TASR) - Poľsko v pondelok podpísalo zmluvu so spoločnosťami Raytheon Polska a PGZ Huta Stalowa Wola na výrobu 48 odpaľovacích zariadení M903, ktoré sú súčasťou systémov protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot americkej výroby. Cieľom zmluvy v hodnote 1,23 miliardy dolárov je posilniť vojenské kapacity Varšavy, uviedol poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



"Tieto systémy sa budú vyrábať v Poľsku," povedal Kosiniak-Kamysz počas návštevy v meste Sochaczew.



Invázia ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022 urobila pre členov východného krídla NATO z obrany najvyššiu prioritu a Poľsko tento rok zvýšilo výdavky na ňu na približne štyri percentá zo svojho HDP, keďže sa snaží posilniť a modernizovať svoje ozbrojené sily.



Podľa dohody podpísanej v pondelok sa odpaľovacie zariadenia M903 budú vyrábať v oceliarni Stalowa Wola v Poľsku a poľskej armáde by ich mali dodať v rokoch 2027 až 2029. "Táto zmluva posilňuje poľskú bezpečnosť," povedal Kosiniak-Kamysz.



Poľsko, verný spojenec Ukrajiny, oznámilo, že tento rok vynaloží na obranu viac ako štyri percentá svojej ročnej hospodárskej produkcie - dvojnásobok dvojpercentného cieľa NATO.



Poľsko minulý piatok uzavrelo so Spojenými štátmi dohodu o nákupe stoviek rakiet typu vzduch-vzduch AIM-120C AMRAAM, dodáva tlačová agentúra AFP.



Varšava a Washington v najbližších dňoch podpíšu ďalšiu obrannú dohodu o nákupe 96 bojových vrtuľníkov Boeing AH-64 Apache americkej výroby v hodnote viac ako deväť miliárd dolárov. Washington dal minulý rok zelenú dohode, ktorá Poľsku umožní nahradiť starnúcu flotilu vrtuľníkov Mil Mi-24 zo sovietskej éry.