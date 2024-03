V byte kňaza v Poľsku našli mŕtve telo mladého muža

Varšava 21. marca (TASR) - Regionálna prokuratúra otvorila vyšetrovanie v súvislosti so smrťou mladého muža, ktorého telo našli v byte kňaza v meste Sosnowiec na juhovýchode Poľska. TASR prevzala štvrtkové informácie z agentúry PAP.



Miestna prokuratúra vo štvrtok oznámila, že trestné stíhanie bude viesť pre podozrenie zo zabitia, aj keď mladík nemal žiadne zranenia, ktoré by mohli spôsobiť jeho smrť. "Chcem zdôrazniť, že toto je štandardný postup v prípade, kde je príčina smrti neznáma," povedal pre PAP prokurátor Zbigniew Pawlik z prokuratúry v Sosnowieci.



Vo štvrtok bolo zverejnených iba veľmi málo podrobností týkajúcich sa okolností smrti. Prokuratúra ani diecéza neodhalili totožnosť zosnulého muža, ani čo robil v byte kňaza či jeho vek.



Vyšetrovatelia odmietli uviesť, či v súvislosti s prípadom niekoho zadržali.



"Musím takto reagovať vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a tiež pre dobro príbuzných obete," vysvetlil Pawlik.



V nasledujúcich dňoch telo obete podrobia ďalším testom a prebehne aj pitva, aby sa zistila príčina smrti.



Tento prípad je najnovší zo série incidentov z posledných mesiacov, ktoré sa stali v diecéze Sosnowieca, pripomína PAP.



Prokuratúra stále vyšetruje prípad diakona a kňaza, ktorých telá našli v meste Sosnowiec v marci 2023. Podľa neoficiálnych zdrojov kňaz údajne zabil nožom diakona a potom spáchal samovraždu skokom z vlaku.



O niekoľko mesiacov neskôr privolali zdravotníkov na miesto evidentnej sexuálnej párty v byte kňaza v meste Dabrowa Górnicza, keď jeden z hostí údajne stratil vedomie a potreboval lekársku pomoc.



Keď však na miesto prišli zdravotníci, dnu ich odmietli pustiť. Nakoniec bola privolaná polícia, ktorá zakročila, a to viedlo k zatknutiu Tomasza Z., kňaza a majiteľa bytu. Teraz čelí množstvu obvinení vrátane neposkytnutia lekárskej pomoci a dodania drog ostatným účastníkom spomínaného večierka, píše PAP.