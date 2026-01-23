< sekcia Zahraničie
V Poľsku organizujú charitatívnu dražbu. NEUVERÍTE, čo v nej ponúkajú
Najväčší záujem je o súkromné stretnutie s poľským podnikateľom Rafalom Brzoskom a jeho manželkou Omenou Mensah za ktoré záujemca ponúkol vyše 200.000 zlotých (takmer 48.000 eur).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 23. januára (TASR) - Poliaci si môžu v rámci charitatívnej dražby kúpiť individuálnu návštevu jediného fungujúceho jadrového reaktora v krajine. Ponuku na aukciu na nákupnom portáli Allegro zverejnilo Národné centrum jadrového výskumu (NCBJ). Výhercu bude v reaktore MARIA sprevádzať minister energetiky Milosz Motyka a v ponuke sú aj kopačky premiéra či stretnutie s ministrami, informuje varšavský spravodajca TASR.
Víťaza aukcie môžu na prehliadke výskumného reaktora neďaleko Varšavy sprevádzať najviac traja ďalší ľudia starší ako 13 rokov. Dražba je dostupná na platforme Allegro ako súčasť oficiálnych aukcií charitatívnej iniciatívy Veľký orchester vianočnej pomoci (WOŠP); najvyššia suma v piatok popoludní bola 5100 zlotých (1212 eur).
Najväčší záujem je o súkromné stretnutie s poľským podnikateľom Rafalom Brzoskom a jeho manželkou Omenou Mensah za ktoré záujemca ponúkol vyše 200.000 zlotých (takmer 48.000 eur). Za raketu a uterák bývalej svetovej tenisovej jednotky Igy Šwiatekovej niekto ponúkol vyše 110.000 zlotých. Nad 100.000 zlotých záujemcovia ponúkajú aj za kopačky premiéra Donalda Tuska a stretnutie s ním na úrade vlády, či za jeden z prvých Fiatov 127 vyrobených v Poľsku.
V ponuke je aj výlet na bicykli s ministrom zahraničia Radoslawom Sikorskim, polievka žurek od ministra spravodlivosti Waldemara Žurka alebo deň v práci s letovým dispečerom.
Tridsiaty štvrtý ročník WOŠP sa uskutoční v nedeľu 25. januára pod heslom Zdravé brušká našich detí a výťažok bude určený na podporu detskej gastroenterológie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Víťaza aukcie môžu na prehliadke výskumného reaktora neďaleko Varšavy sprevádzať najviac traja ďalší ľudia starší ako 13 rokov. Dražba je dostupná na platforme Allegro ako súčasť oficiálnych aukcií charitatívnej iniciatívy Veľký orchester vianočnej pomoci (WOŠP); najvyššia suma v piatok popoludní bola 5100 zlotých (1212 eur).
Najväčší záujem je o súkromné stretnutie s poľským podnikateľom Rafalom Brzoskom a jeho manželkou Omenou Mensah za ktoré záujemca ponúkol vyše 200.000 zlotých (takmer 48.000 eur). Za raketu a uterák bývalej svetovej tenisovej jednotky Igy Šwiatekovej niekto ponúkol vyše 110.000 zlotých. Nad 100.000 zlotých záujemcovia ponúkajú aj za kopačky premiéra Donalda Tuska a stretnutie s ním na úrade vlády, či za jeden z prvých Fiatov 127 vyrobených v Poľsku.
V ponuke je aj výlet na bicykli s ministrom zahraničia Radoslawom Sikorskim, polievka žurek od ministra spravodlivosti Waldemara Žurka alebo deň v práci s letovým dispečerom.
Tridsiaty štvrtý ročník WOŠP sa uskutoční v nedeľu 25. januára pod heslom Zdravé brušká našich detí a výťažok bude určený na podporu detskej gastroenterológie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)