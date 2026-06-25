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V Gdansku rokovali zástupcovia poľského a ukrajinského parlamentu
Prvý podpredseda ukrajinského parlamentu Olexandr Kornijenko označil parlamentný dialóg za dôležitý nástroj riešenia vzájomných otázok.<
Autor TASR
Gdansk 25. júna (TASR) - Predstavitelia poľského a ukrajinského parlamentu počas stredajšieho stretnutia v Gdansku označili za priority ďalšej spolupráce obnovu Ukrajiny, jej integráciu do Európskej únie, bezpečnosť a dialóg o citlivých historických otázkach. Rokovanie predchádzalo Konferencii o obnove Ukrajiny, ktorá sa začne vo štvrtok. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Stretávame sa vo výnimočnom okamihu. Už zajtra sa v Gdansku začne konferencia venovaná obnove Ukrajiny. Nie je náhoda, že naše rokovanie sa koná práve dnes,“ povedala podpredsedníčka poľského Sejmu Monika Wielichowská a pripomenula, že Poľsko od začiatku ruskej invázie podporuje Ukrajinu humanitárne, vojensky, hospodársky aj energeticky.
V súvislosti s napätím po rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského pomenovať jednu z ukrajinských jednotiek po „Hrdinoch UPA“ zopakovala kritický postoj Poľska. „Historická pravda by nás nemala rozdeľovať. Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme jednotu, potrebujeme zodpovednosť a potrebujeme spoločný pohľad do budúcnosti,“ vyhlásila.
Podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková sa vo vystúpení odvolala na učenie pápeža Jána Pavla II. o odpustení a zmierení a zdôraznila význam rešpektu pri riešení historických sporov. „Poľsko a Ukrajina sú strategickými partnermi, ktorých spája spoločný nepriateľ - Rusko, ako aj spoločná vízia Európy,“ uviedla a poďakovala Poľsku za pomoc poskytovanú od začiatku ruskej invázie.
Prvý podpredseda ukrajinského parlamentu Olexandr Kornijenko označil parlamentný dialóg za dôležitý nástroj riešenia vzájomných otázok. „Bez bezpečnej Ukrajiny nemožno zaručiť stabilitu Európy ani bezpečnosť Poľska a regiónu Baltského mora,“ zdôraznil.
Zasadnutie bolo jedným z podujatí predchádzajúcich konferencii, na ktorej budú predstavitelia vlád, medzinárodných finančných inštitúcií a podnikateľského sektora rokovať o povojnovej obnove Ukrajiny a ďalšej medzinárodnej podpore krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Stretávame sa vo výnimočnom okamihu. Už zajtra sa v Gdansku začne konferencia venovaná obnove Ukrajiny. Nie je náhoda, že naše rokovanie sa koná práve dnes,“ povedala podpredsedníčka poľského Sejmu Monika Wielichowská a pripomenula, že Poľsko od začiatku ruskej invázie podporuje Ukrajinu humanitárne, vojensky, hospodársky aj energeticky.
V súvislosti s napätím po rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského pomenovať jednu z ukrajinských jednotiek po „Hrdinoch UPA“ zopakovala kritický postoj Poľska. „Historická pravda by nás nemala rozdeľovať. Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme jednotu, potrebujeme zodpovednosť a potrebujeme spoločný pohľad do budúcnosti,“ vyhlásila.
Podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková sa vo vystúpení odvolala na učenie pápeža Jána Pavla II. o odpustení a zmierení a zdôraznila význam rešpektu pri riešení historických sporov. „Poľsko a Ukrajina sú strategickými partnermi, ktorých spája spoločný nepriateľ - Rusko, ako aj spoločná vízia Európy,“ uviedla a poďakovala Poľsku za pomoc poskytovanú od začiatku ruskej invázie.
Prvý podpredseda ukrajinského parlamentu Olexandr Kornijenko označil parlamentný dialóg za dôležitý nástroj riešenia vzájomných otázok. „Bez bezpečnej Ukrajiny nemožno zaručiť stabilitu Európy ani bezpečnosť Poľska a regiónu Baltského mora,“ zdôraznil.
Zasadnutie bolo jedným z podujatí predchádzajúcich konferencii, na ktorej budú predstavitelia vlád, medzinárodných finančných inštitúcií a podnikateľského sektora rokovať o povojnovej obnove Ukrajiny a ďalšej medzinárodnej podpore krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)