Poľsko: V noci na stredu došlo k dvom narušeniam vzdušného priestoru
Autor TASR
Varšava 4. septembra (TASR) - Náčelník poľského generálneho štábu Wieslaw Kukula vo štvrtok oznámil, že v noci z utorka na stredu došlo k dvom narušeniam poľského vzdušného priestoru. Armáda mala podľa neho situáciu plne pod kontrolou. Operačný veliteľ ozbrojených síl Maciej Klisz v tejto súvislosti požiadal o prípravu rozhodnutí, ktoré majú skrátiť čas reakcie protivzdušnej obrany. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Už v stredu nadránom Operačné velenie ozbrojených síl informovalo, že počas ruských útokov na ciele na Ukrajine intenzívne operovali v poľskom vzdušnom priestore poľské aj spojenecké lietadlá. Spustené boli všetky potrebné procedúry na ochranu vzdušného priestoru a že pozemné systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačného prieskumu dosiahli najvyššiu pohotovosť.
Tieto opatrenia označilo velenie za preventívne a zamerané na ochranu obyvateľstva, najmä v prihraničných regiónoch. Dodalo, že situáciu priebežne monitoruje a podriadené jednotky sú pripravené na okamžitú reakciu.
Na územie východného Poľska spadol koncom augusta ruský dron, ktorý následne vybuchol. Výbuch rozbil okná na niekoľkých budovách, avšak k vážnejšiemu poškodeniu ani k zraneniam nedošlo, keďže išlo o dron bez bojovej hlavice a len s malým množstvom výbušniny – tzv. návnadu.
