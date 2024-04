V opustenej budove vo Varšave objavili štyri mŕtve telá

Varšava 9. apríla (TASR) - Poľská polícia objavila v opustenej budove na západe hlavného mesta Varšava štyri mŕtve telá. V súvislosti s prípadom následne zadržala sedem ľudí. Oznámila to v utorok varšavská prokuratúra, informuje TASR podľa agentúry PAP.



Dve telá našli v nedeľu a ďalšie dve v pondelok, a to v opustenej bytovke vo varšavskej štvrti Wola.



"Dôkazy a predmety nájdené na mieste činu naznačujú, že k úmrtiam prispeli tretie osoby. Telá zosnulých mužov boli prevezené do inštitútu súdneho lekárstva za účelom pitvy. Prebiehajú postupy na určenie okolností ich smrti," spresnil prokurátor Szymon Banna, ktorý je zároveň hovorcom varšavskej okresnej prokuratúry.



Na mieste činu zasahovali podľa jeho slov príslušníci z okresnej aj vojenskej polície, a to z oddelenia kriminality, vrážd či aj forenzní experti. Obhliadku po nich vykonal aj tím prokurátorov.