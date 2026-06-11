Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. jún 2026Meniny má Dobroslava
< sekcia Zahraničie

Poľsko v prvom štvrťroku 2026 deportovalo 2700 cudzincov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ministerstvo uviedlo, že vláda presadzuje migračnú politiku zameranú na bezpečnosť a dôslednejšie uplatňovanie pravidiel.

Autor TASR
Varšava 11. júna (TASR) - V prvom štvrťroku 2026 poľské úrady vykonali približne 2700 rozhodnutí o povinnosti opustiť územie Poľska, v rovnakom období roku 2022 ich bolo zhruba 900. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia poľského ministerstva vnútra.

Ministerstvo uviedlo, že vláda presadzuje migračnú politiku zameranú na bezpečnosť a dôslednejšie uplatňovanie pravidiel. Na základe toho Poľsko vydalo v prvom štvrťroku 2026 celkovo 16.000 pracovných víz pre cudzincov, čo je osemkrát menej ako v rovnakom období roku 2022. Znížil sa aj počet študentských víz a pracovných povolení.

Pohraničná stráž v spolupráci s políciou počas spoločnej akcie zadržala takmer 2000 osôb hľadaných na základe zatykačov a príkazov na predvedenie. Medzi zadržanými bolo aj 140 cudzincov, ktorí sa v krajine zdržiavali nelegálne.

Cieľom opatrení je mať väčšiu kontrolu nad migráciou a zabezpečiť, aby prisťahovalectvo neohrozovalo spoločenskú súdržnosť a bolo prínosné pre štát.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná

VIDEO: V NÚDCH sa narodili siamské dvojičky, sú zrastené panvami

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN