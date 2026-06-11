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Poľsko v prvom štvrťroku 2026 deportovalo 2700 cudzincov
Ministerstvo uviedlo, že vláda presadzuje migračnú politiku zameranú na bezpečnosť a dôslednejšie uplatňovanie pravidiel.
Autor TASR
Varšava 11. júna (TASR) - V prvom štvrťroku 2026 poľské úrady vykonali približne 2700 rozhodnutí o povinnosti opustiť územie Poľska, v rovnakom období roku 2022 ich bolo zhruba 900. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia poľského ministerstva vnútra.
Ministerstvo uviedlo, že vláda presadzuje migračnú politiku zameranú na bezpečnosť a dôslednejšie uplatňovanie pravidiel. Na základe toho Poľsko vydalo v prvom štvrťroku 2026 celkovo 16.000 pracovných víz pre cudzincov, čo je osemkrát menej ako v rovnakom období roku 2022. Znížil sa aj počet študentských víz a pracovných povolení.
Pohraničná stráž v spolupráci s políciou počas spoločnej akcie zadržala takmer 2000 osôb hľadaných na základe zatykačov a príkazov na predvedenie. Medzi zadržanými bolo aj 140 cudzincov, ktorí sa v krajine zdržiavali nelegálne.
Cieľom opatrení je mať väčšiu kontrolu nad migráciou a zabezpečiť, aby prisťahovalectvo neohrozovalo spoločenskú súdržnosť a bolo prínosné pre štát.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Ministerstvo uviedlo, že vláda presadzuje migračnú politiku zameranú na bezpečnosť a dôslednejšie uplatňovanie pravidiel. Na základe toho Poľsko vydalo v prvom štvrťroku 2026 celkovo 16.000 pracovných víz pre cudzincov, čo je osemkrát menej ako v rovnakom období roku 2022. Znížil sa aj počet študentských víz a pracovných povolení.
Pohraničná stráž v spolupráci s políciou počas spoločnej akcie zadržala takmer 2000 osôb hľadaných na základe zatykačov a príkazov na predvedenie. Medzi zadržanými bolo aj 140 cudzincov, ktorí sa v krajine zdržiavali nelegálne.
Cieľom opatrení je mať väčšiu kontrolu nad migráciou a zabezpečiť, aby prisťahovalectvo neohrozovalo spoločenskú súdržnosť a bolo prínosné pre štát.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)