Poľsko v reakcii na kauzu Poczobuta uvalilo sankcie na 365 Bielorusov

Varšava 29. mája (TASR) - Poľsko v pondelok oznámilo, že uvalilo sankcie na ďalších 365 bieloruských občanov, medzi ktorými je aj viac ako 150 poslancov bieloruského parlamentu.



"Títo ľudia propagovali bieloruský režim a podieľali sa aj na legitimizácii a podpore represívnej politiky orgánov v Minsku," uviedlo poľské ministerstvo vnútra podľa správy agentúry AFP.



Ministerstvo spresnilo, že tento krok bol reakciou na "potvrdenie drakonického rozsudku v prípade Andrzeja Poczobuta" (v bieloruštine Andrej Pačobut) - bieloruského novinára a príslušníka poľskej národnostnej menšiny, ktorý bol odsúdený na osem rokov odňatia slobody za kritické reportáže o režime Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Minulý piatok bieloruský Najvyšší súd zamietol jeho odvolanie a potvrdil rozsudok.



V dôsledku toho Poľsko uvalilo nové obmedzenia na 365 bieloruských občanov vrátane 159 zákonodarcov.



Ako spresnil poľský denník Rzeczpospolita, sankcie sa okrem poslancov dotknú 76 sudcov, siedmich prokurátorov, 32 zástupcov miestnej samosprávy a 28 príslušníkov a zamestnancov silových zložiek.



Na sankčný zoznam bolo zaradených aj 23 predstaviteľov bieloruských provládnych médií, ktorí sa podieľali na propagandistických aktivitách, 24 športovcov a športových aktivistov, osem zamestnancov bieloruských štátnych úradov, inštitúcií a podnikov a osem osôb pôsobiacich v oblasti kultúry a vedy.



Okrem toho sú na sankčnom zozname i 16 podnikatelia napojení na ruský kapitál a 20 podnikateľských subjektov.



Poľské ministerstvo spresnilo, že všetci sankcionovaní budú mať zakázaný vstup do Poľska a do schengenskej zóny voľného pohybu a ich majetok bude zmrazený.



Sankcie sa vzťahujú aj na "osoby zodpovedné za organizovanie nelegálnej migrácie do Poľska a pobaltských štátov", uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Poľsko totiž obviňuje Bielorusko, kľúčového spojenca Ruska, z organizovania prílevu migrantov do Poľska. Preto pozdĺž svojich hraníc s Bieloruskom postavilo oceľový plot, aby takto zabránilo takýmto nelegálnym prechodom.