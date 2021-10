Poľská vláda: Pokuty a vydieranie nie sú správnou cestou

Varšava 27. októbra (TASR) - Ísť cestou pokút a vydierania nie je správne. V stredu to v reakcii na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vyhlásil hovorca poľskej vlády Piotr Müller. Orgán so sídlom v Luxemburgu v stredu rozhodol o tom, že Poľsko musí platiť denné penále vo výške milión eur v súvislosti so spornými súdnymi reformami. Správu priniesla agentúra PAP.



"Pokuty a vydieranie našej krajiny nie sú správnou cestou. Toto nie je model toho, ako by mala fungovať EÚ ako únia suverénnych štátov,“ vyhlásil Müller.



Podpredseda poľského Sejmu Ryszard Terlecki v reakcii na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ povedal, že zatiaľ netreba panikáriť.



"Zatiaľ sme nezaplatili žiadnu pokutu. Nerobme paniku," povedal Terlecki počas tlačovej konferencie.



Pokuta pre Varšavu je podľa verdiktu európskeho súdu nevyhnutná. Stredajšie rozhodnutie prišlo po tom, ako Európska komisia požiadala o uvalenie finančných postihov, aby sa zaistilo dodržanie júlového predbežného opatrenia Súdneho dvora EÚ voči aplikácii časti poľskej súdnej reformy. Poľský ústavný súd totiž toto rozhodnutie odmietol s tým, že je v rozpore s poľskou ústavou.