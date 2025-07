V Sliezsku hasiči od nedele zasahujú v súvislosťami so silnými dažďami

Varšava 28. júla (TASR) - Viac ako 500-krát zasahovali od nedele poľskí hasiči v Sliezskom vojvodstve hraničiacom so Žilinským krajom v súvislosti so silnými dažďami. Najzložitejšia situácia bola v okrese Bielsko-Biala asi 50 km od hraníc so Slovenskom, kde hladiny miestnych riek prekročili úroveň povodňovej aktivity. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.



Podľa informácií do pondelka 9.00 h zasahovali hasiči najviac v meste Bielsko-Biala a okolí, a to spolu 300-krát. Povodňová pohotovosť platí v obciach Kozy, Bielsko-Biala, Czechowice-Dziedzice a v okrese Cieszyn.



V obci Goleszow pomáhajú pri odstraňovaní následkov záplav aj vojaci domobrany. Úroveň povodňovej aktivity prekročili rieky Biala, Ilownica a Wapienica. Biala a Ilownica v Czechowiciach-Dziedziciach dosiahli 307 cm a 464 cm, pričom výstražné hodnoty sú 260 cm a 420 cm. Hoci hladiny niektorých tokov výrazne stúpli, úrady nehlásia riziko ich vyliatia sa z korýt.



V oblasti platí hydrologická výstraha 3. stupňa pre povodie Visly a výstraha 1. stupňa pre Odru a Wartu. Preventívne evakuovali 18 skautských táborov s približne 1250 osobami. Obmedzená bola železničná doprava. Poškodených je 74 úsekov ciest, vážnejšie škody zatiaľ neevidujú.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)