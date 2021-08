Poľsko zrejme končí s evakuáciou ľudí z Afganistanu

Varšava/Kábul 25. augusta (TASR) - Posledné poľské evakuačné lietadlo by malo odletieť z afganskej metropoly Kábul v stredu v noci. Uviedol to šéf kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk, informovala agentúra PAP.



"Ak sa situácia v Afganistane nezmení, posledné lietadlo s osobami evakuovanými z Afganistanu by malo odletieť dnes v noci," uviedol Dworczyk. Dodal, že mnohé závisí najmä od schopnosti amerických vojakov zabezpečiť letisko v Kábule.



Podľa Dworczyka Poliaci už z Afganistanu evakuovali väčšinu Afgancov, ktorí s nimi spolupracovali. Celkovo má Poľsko prijať približne 800 Afgancov, ktorým poskytne ochranu, ako aj niekoľko stoviek Afgancov spolupracujúcich s NATO.



O pomoc s evakuáciou požiadalo Poľsko aj niekoľko ďalších krajín, medzi nimi Litva. Poľsko tak posledným letom z Afganistanu evakuuje okrem svojich ľudí aj 150 ďalších osôb na žiadosť Litvy – prevažne afganských prekladateľov, ktorí s Litvou spolupracovali.



Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v stredu na sociálnej sieti Twitter ocenil, ako poľská armáda zvláda evakuačný proces.



"Poľské ozbrojené sily opäť prešli testom! V júni sme evakuovali našich najviac ohrozených spolupracovníkov. V auguste sme potom zabezpečili odchod Poliakov a Afgancov, ktorí chceli z Kábulu odísť, a teraz pomáhame našim spojencom," píše Blaszczak.



Afganské militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom, ktorý prezident USA Joe Biden stanovil pre úplný odsun amerických síl z Afganistanu.