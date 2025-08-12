Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V poľských Tatrách je nápor turistov, na vrcholoch sa tvoria rady

Na snímke pohľad na poľské Tatry zo Zakopaného. Foto: Teraz.sk

Slnečné počasie má podľa predpovedí pretrvať počas celého týždňa, čo láka návštevníkov na horské túry.

Autor TASR
Zakopané 12. augusta (TASR) - V Tatrách panuje v týchto dňoch mimoriadne vysoká návštevnosť a na náročnejších chodníkoch sa tvoria rady turistov čakajúcich na vstup na vrcholy. Podľa poľského Tatranského národného parku (TPN) sa to týka najmä Giewontu, Šwinice, Rysov a úsekov Orlej prte, čo výrazne predlžuje čas túr. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Slnečné počasie má podľa predpovedí pretrvať počas celého týždňa, čo láka návštevníkov na horské túry. TPN vyzýva na dôkladnú kondičnú aj technickú prípravu a odporúča vyraziť na chodníky už za úsvitu, aby sa predišlo najväčšiemu náporu ľudí a stihol sa návrat pred zotmením.

„Počas slnečných dní je najlepšie vyraziť skoro ráno, aby sa predišlo radám na chodníkoch a silnému slnku na vrcholoch. Do batoha je potrebné pribaliť zásobu vody,“ uviedol Tomasz Zajac z TPN.

TPN zároveň varuje pred nebezpečenstvom počas búrok, najmä na hrebeňoch, pri umelých zabezpečeniach a v blízkosti vodných tokov. V strmom teréne hrozí pošmyknutie a nebezpečný pád. Po skalnom zosuve na východnej stene Veľkého Mengusovského štítu park neodporúča horolezeckú činnosť v tomto mieste.

Návštevníkom tiež pripomína zákaz schádzania z chodníkov, bivakovania, kŕmenia zvierat, kúpania v plesách a pohybu so psom mimo povolenej trasy.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
