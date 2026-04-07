< sekcia Zahraničie
Poľsko: V Tatrách klesá lavínové nebezpečenstvo, no riziko pretrváva
Horská služba TOPR upozornila, že ochladenie a silný vietor môžu situáciu zhoršiť.
Autor TASR
Varšava 7. apríla (TASR) - V poľskej časti Vysokých Tatier sa znižuje množstvo snehu a s tým aj lavínové nebezpečenstvo, podmienky vo vyšších polohách však v utorok zostávajú náročné. Vyplýva to z aktuálnych informácií horských služieb, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
V utorok platí vo výške nad 1800 metrov tretí stupeň lavínového nebezpečenstva, v nižších polohách druhý, mierny stupeň. Na Kasprovom vrchu namerali 168 centimetrov snehu, na Hali Gasienicowej 80 centimetrov.
Horská služba TOPR upozornila, že ochladenie a silný vietor môžu situáciu zhoršiť. Riziko predstavujú najmä snehové dosky v žľaboch, pod stenami a na otvorených svahoch. V nižších polohách sa nachádza mokrý a prepadávajúci sa sneh.
Poľský Tatranský národný park informoval o náročných podmienkach na viacerých chodníkoch. Tie sú miestami podmočené, s výskytom blata a vody, ráno sa navyše vytvára poľadovica.
Vo vyšších častiach pohoria pretrváva veľké množstvo snehu a silný vietor. Horskí záchranári odporúčajú turistom používať zimnú výstroj vrátane mačiek, cepína, prilby a lavínového vybavenia.
Po uzavretí všetkých trás v uplynulom týždni sú všetky turistické chodníky od pondelka opäť otvorené, hoci na niektorých úsekoch sa stále nachádzajú popadané stromy.
