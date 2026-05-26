V poľských Tatrách prestalo platiť lavínové nebezpečenstvo
Autor TASR
Zakopané 26. mája (TASR) - V Tatrách prestalo v utorok platiť lavínové nebezpečenstvo, vo vyšších polohách však naďalej zostáva sneh a ľad, čo môže turistom komplikovať pohyb po horských chodníkoch. Upozornil na to Tatranský národný park (TPN) aj horskí záchranári z TOPR, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Horská služba informovala, že malá a stabilná snehová pokrývka už nepredstavuje riziko vzniku lavín. Podmienky v pohorí však podľa TPN ešte nemožno považovať za úplne letné. Sneh a ľad v strmom teréne podľa záchranárov naďalej predstavuje nebezpečenstvo.
Nad hornou hranicou lesa sa na viacerých turistických trasách stále nachádzajú snehové polia, najmä v žľaboch, zatienených úsekoch a na severných svahoch. TPN upozornil, že v týchto miestach je povrch veľmi šmykľavý a pohyb môže byť náročný aj nebezpečný. V lesných úsekoch sú chodníky miestami mokré a zablatené.
Správa parku odporučila smerovať do vyšších polôh len turistom so skúsenosťami so zimnou turistikou a vhodným výstrojom vrátane mačiek, cepína a prilby.
Sneh sa ešte miestami drží napríklad na Kasprovom vrchu a v oblasti Haly Gasienicowej. V Doline piatich poľských plies dosahuje snehová pokrývka približne 24 centimetrov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
