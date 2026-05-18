V poľských Tatrách vyhlásili 2. stupeň lavínového nebezpečenstva
Horská služba zároveň upozornila, že do výšky približne 1400 metrov nad morom prší a vo vyšších polohách sneží.
Autor TASR
Varšava 18. mája (TASR) - Poľská horská služba TOPR v pondelok zvýšila v Tatrách od výšky 1800 metrov lavínové nebezpečenstvo na druhý stupeň. Podmienky na turistiku sú podľa záchranárov náročné, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Záchranári uviedli, že dôvodom zvýšenia stupňa nebezpečenstva boli intenzívnejšie snehové zrážky, ako predpokladali meteorológovia. „Nárast teploty počas dňa a vysoká vlhkosť vzduchu negatívne ovplyvňujú stabilitu snehovej pokrývky,“ upozornili.
Z údajov poľského meteorologického ústavu IMGW vyplýva, že v pondelok ráno bolo na Kasprovom vrchu 33 centimetrov snehu a v Doline piatich poľských plies dosahovala snehová pokrývka 50 centimetrov.
Horská služba zároveň upozornila, že do výšky približne 1400 metrov nad morom prší a vo vyšších polohách sneží. Situáciu komplikuje nízka oblačnosť a hmla, ktoré výrazne znižujú viditeľnosť.
Správa poľského Tatranského národného parku varovala aj pred zvýšenou hladinou horských potokov a možnými lokálnymi záplavami. Turistické chodníky sú veľmi mokré a blatisté.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
