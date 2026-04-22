< sekcia Zahraničie
V poľských Tatrách zavedú moderný systém monitoringu
Autor TASR
Zakopané 22. apríla (TASR) - V poľských Tatrách zavedú nový systém monitoringu prírody založený na leteckých a satelitných dátach či laserovom skenovaní. Poľský Tatranský národný park (TPN) tým chce zlepšiť riadenie územia a plánovanie ochranných opatrení. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Systém pokryje celé územie poľských Tatier s rozlohou viac ako 21.000 hektárov vrátane doteraz ťažko dostupných lokalít. Údaje budú spracované do trojrozmerných modelov a máp, ktoré umožnia detailné sledovanie zmien v krajine.
Nové technológie pomôžu identifikovať invázne druhy, sledovať zarastanie polian či včas odhaliť eróziu turistických chodníkov. Využitie budú mať aj pri hodnotení následkov víchric, lavín alebo pri určovaní rizikových stromov v blízkosti trás.
Dôležitou súčasťou projektu budú porovnania s historickými meraniami, ktoré umožnia sledovanie dlhodobých trendov a lepšie rozlišovanie prirodzených procesov v lesoch či javov vyžadujúcich si zásah.
Projekt má podporiť prísnu aj aktívnu ochranu prírody a jeho výstupy budú dostupné prostredníctvom geoportálov. Investícia do technológie presahuje sedem miliónov zlotých (1,7 milióna eur), pričom väčšinu nákladov budú pokrývať eurofondy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
