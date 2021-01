Poľsko v utorok hlásilo 5569 nových prípadov nákazy a 326 úmrtí

Varšava 12. januára (TASR) – Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vzrástol v Poľsku od pondelka o 5569 a dosiahol 1 395 779, informovalo v utorok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Chorobe COVID-19 podľahlo ďalších 326 ľudí, čím sa počet obetí epidémie zvýšil na 31 593, uviedla agentúra PAP.



S potvrdenou koronavírusovou infekciou je v Poľsku hospitalizovaných 16 859 ľudí, ďalších 169 588 osôb je v karanténe a 5645 ľudí je pod sanitárno-epidemiologickým dohľadom. Z nákazy sa doteraz vyliečilo 1 138 126 ľudí.



Proti chorobe COVID-19, ktorú koronavírus nového typu spôsobuje, bolo v Poľsku k pondelku zaočkovaných viac ako 200 000 ľudí, informovala v rovnaký deň ráno kancelária predsedu vlády. S masovým očkovaním v Poľsku sa začalo 27. decembra, pričom medzi prvými zaočkovanými boli zdravotníci.



V Poľsku do 17. januára platia celoplošné obmedzenia pre mobilitu ľudí a ekonomické aktivity. V praxi to znamená, že sú zatvorené hotely i lyžiarske strediská a svahy, ako aj nákupné centrá, telocvične, fitnes centrá a akvaparky. Výnimku majú obchody s potravinami, kníhkupectvá a predajne tlače, ako aj lekárne. Otvorené zostávajú aj veľké samostatne stojace obchody s nábytkom. Reštaurácie majú povolený iba predaj so sebou alebo formou donášky.