Namiesto vinylových platní drogy:V zásielke z USA našli 8000 dávok THC

Varšava 3. januára (TASR) — Drogy v odhadovanej hodnote 800.000 zlotých (približne 185.000 eur) sa našli v strednom Poľsku. Ukryté boli v zásielke odoslanej zo Spojených štátov, ktorá mala obsahovať vinylové platne, informuje TASR na základe stredajšej správy agentúry PAP.



Zamestnanci poľského daňového úradu KAS našli takmer jeden kilogram drog v dvoch zapečatených plastových vreckách vložených do obalov na platne. Sčasti kryštalickú a sčasti tekutú hnedobielu látku poslali do laboratória na analýzu.



"Výsledky odhalili prítomnosť zlúčeniny delta-9 tetrahydrokanabinol, takzvaného THC, a to vo veľmi vysokej koncentrácii," oznámil v stredu KAS.



Daňový úrad dodal, že zo zaistenej drogy by sa dalo pripraviť viac ako 8000 dávok. THC je hlavnou psychoaktívnou zložkou marihuany.



Devätnásťročného adresáta zásielky z USA vzali na dva mesiace do väzby.