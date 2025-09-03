< sekcia Zahraničie
Prieskum: Poliakov sa pýtali, kto ich má zastupovať vo vzťahu k USA
Prieskum Pollsteru sa uskutočnil v dňoch 30. augusta až 1. septembra na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
Autor TASR
Varšava 3. septembra (TASR) - Väčšina Poliakov je presvedčená, že prezident Karol Nawrocki by mal reprezentovať krajinu vo vzťahoch s prezidentom USA. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu Pollster pre denník Super Express. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa výsledkov 55 percent opýtaných podporilo Nawrockého ako hlavného predstaviteľa v kontakte s Washingtonom, zatiaľ čo premiéra Donalda Tuska iba 22 percent respondentov.
Denník upozornil, že aj keď otázky bezpečnosti mali byť formálne vyňaté zo sporu medzi prezidentom a vládou, pred Nawrockého cestou do USA sa kompetencie v oblasti zahraničnej politiky stali predmetom verejnej diskusie medzi dvoma mocenskými centrami.
Podobné výsledky ukázal aj prieskum agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita, podľa ktorého si 50 percent Poliakov želá byť zastupovaných vo vzťahu s Donaldom Trumpom prezidentom Karolom Nawrockim a len 32 percent premiérom Donaldom Tuskom.
Prieskum Pollsteru sa uskutočnil v dňoch 30. augusta až 1. septembra na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa výsledkov 55 percent opýtaných podporilo Nawrockého ako hlavného predstaviteľa v kontakte s Washingtonom, zatiaľ čo premiéra Donalda Tuska iba 22 percent respondentov.
Denník upozornil, že aj keď otázky bezpečnosti mali byť formálne vyňaté zo sporu medzi prezidentom a vládou, pred Nawrockého cestou do USA sa kompetencie v oblasti zahraničnej politiky stali predmetom verejnej diskusie medzi dvoma mocenskými centrami.
Podobné výsledky ukázal aj prieskum agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita, podľa ktorého si 50 percent Poliakov želá byť zastupovaných vo vzťahu s Donaldom Trumpom prezidentom Karolom Nawrockim a len 32 percent premiérom Donaldom Tuskom.
Prieskum Pollsteru sa uskutočnil v dňoch 30. augusta až 1. septembra na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)