Poľsko:Väčšina Ukrajincov sa v blízkom čase neplánuje vrátiť do vlasti

Varšava 7. septembra (TASR) - Veľká väčšina Ukrajincov žijúcich v Poľsku sa v blízkej budúcnosti neplánuje vrátiť do vlasti. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Gremi Personal. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Podľa Gremi Personal chce približne 35 percent Ukrajincov zostať v Poľsku aspoň rok, 26 percent sa chce vrátiť po skončení vojny a 17 percent sa neplánuje vrátiť vôbec. Len 22 percent sa plánuje vrátiť v najbližších troch mesiacoch.



Hoci väčšina Ukrajincov žijúcich v Poľsku sa pravdepodobne vráti do vlasti po skončení ruskej invázie, "značný počet zostane v zahraničí pre viacero subjektívnych faktorov vrátane straty domova, nízkych zárobkov, horších životných podmienok a ohrozenia života počas vojny," povedala Anna Džoboldová z Gremi Personal.



Podľa nej rozhodnutie zostať v Poľsku posilňujú aj pesimistické vyhliadky na zimu. "V niektorých oblastiach Ukrajiny hrozí, že ľudia zostanú cez zimu pre poškodenú infraštruktúru bez kúrenia a teplej vody," povedala. "Navyše, na Ukrajine v dôsledku vojny výrazne klesá počet voľných pracovných miest. V Poľsku je situácia úplne opačná, keďže dopyt po pracovníkoch stále rastie."



Výsledky pochádzajú z prieskumu medzi 1440 Ukrajincami.