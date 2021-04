Väčšina vojvodstiev Poľska zmierni epidemiologické opatrenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Varšava 21. apríla (TASR) - Poľsko uvoľní od pondelka epidemiologické obmedzenia v 11 zo 16 vojvodstiev a na budúci týždeň predstaví harmonogram ďalšieho uvoľňovania opatrení. Oznámil to v stredu poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého cituje agentúra DPA.Denný počet novoinfikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 v krajine síce klesá, epidemiologická situácia sa však v jednotlivých vojvodstvách dosť líši, povedal Niedzielski na tlačovej konferencii.V jedenástich vojvodstvách s lepšou epidemiologickou situáciou sa od pondelka vrátia do škôl niektorí žiaci vo veku sedem až deväť rokov. Taktiež sa môžu od pondelka otvoriť aj kaderníctva a kozmetické salóny.V horšie zasiahnutých vojvodstvách - Sliezskom, Dolnosliezskom, Veľkopoľskom, Opolskom a Lodžskom - sa doterajšie pravidlá nemenia. To znamená prísnejšie limity na počet ľudí v kostoloch, zatvorené obchodné centrá a plošné dištančné vyučovanie.V celom Poľsku budú aj naďalej zatvorené hotely a reštaurácie môžu podávať len zabalené jedlo zo sebou.Budúcu stredu chce poľská vláda oznámiť harmonogram pre otváranie častí ekonomiky vrátane hotelov a reštaurácií. Vláda zároveň zváži aj možné zrušenie povinného nosenia rúšok na otvorených verejných priestranstvách, povedal Niedzielski.Sedemdňová incidencia, teda počet nových prípadov na 100.000 obyvateľov, klesla oproti minulému týždňu o 20 percent. Úmrtnosť je však naďalej vysoká, úrady v stredu zaznamenali 740 úmrtí súvisiacich s covidom. Dokopy v Poľsku v súvislosti s týmto pľúcnym ochorením zahynulo 63.473 osôb.