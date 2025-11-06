< sekcia Zahraničie
Poľsko: Väčšinu členov Štátnej súdnej rady majú voliť sudcovia
Podľa návrhu bude 15 členov KRS po novom volených priamo všetkými sudcami poľských súdov v tajných voľbách, ktoré zorganizuje Štátna volebná komisia.
Autor TASR
Varšava 6. novembra (TASR) - Minister spravodlivosti Poľska Waldemar Žurek v stredu predstavil návrh novely zákona o Štátnej súdnej rade (KRS), ktorej cieľom je obnoviť ústavné štandardy pri výbere členov tejto inštitúcie. Voliť sudcov-členov majú podľa reformy výlučne sudcovia. Reforma má zároveň naplniť požiadavky vyplývajúce z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) o potrebe posilniť nezávislosť justície v Poľsku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa vyhlásenia poľského ministerstva spravodlivosti.
Podľa ministra súčasný systém, v ktorom členov-sudcov KRS volí Sejm, podkopáva záruky nezávislosti a nestrannosti Rady, keďže v nej dominujú osoby nominované zákonodarnou a výkonnou mocou. „Toto je projekt kompromisu, ktorý neznamená ústup od princípov, ale ich vyváženie tak, aby sme obnovili súlad s ústavou a splnili záväzky vyplývajúce z rozsudkov európskych súdov,“ vyhlásil Žurek.
Novela podľa neho predstavuje zásadnú zmenu fungovania KRS - má odobrať politický vplyv na jej zloženie a vrátiť rozhodovanie sudcovskej komunite. Zároveň počíta so zriadením Rady spoločenskej kontroly pri KRS, ktorá umožní účasť občianskych organizácií na dohľade nad procesom výberu. „Je to krok k skutočnému právnemu štátu, v ktorom občan má istotu, že o jeho veci rozhoduje nezávislý a nestranný súd,“ zdôraznil minister.
Podľa návrhu bude 15 členov KRS po novom volených priamo všetkými sudcami poľských súdov v tajných voľbách, ktoré zorganizuje Štátna volebná komisia. Hlasovať budú môcť sudcovia Najvyššieho súdu, všeobecných, vojenských a správnych súdov. Kandidátmi môžu byť sudcovia s najmenej desaťročnou praxou, z toho päť rokov na aktuálnom pracovisku. Rada má celkovo 25 členov, okrem sudcov-členov sú to minister spravodlivosti, člen menovaný prezidentom, poslanci, či senátori.
Výsledky volieb bude vyhlasovať volebná komisia na základe protokolov z jednotlivých volebných komisií, pričom nové zloženie KRS začne fungovať deň po ich oficiálnom zverejnení. Súčasťou reformy je aj povinné verejné vypočutie kandidátov, ktoré má zabezpečiť transparentnosť procesu a umožniť občanom klásť otázky uchádzačom.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa ministra súčasný systém, v ktorom členov-sudcov KRS volí Sejm, podkopáva záruky nezávislosti a nestrannosti Rady, keďže v nej dominujú osoby nominované zákonodarnou a výkonnou mocou. „Toto je projekt kompromisu, ktorý neznamená ústup od princípov, ale ich vyváženie tak, aby sme obnovili súlad s ústavou a splnili záväzky vyplývajúce z rozsudkov európskych súdov,“ vyhlásil Žurek.
Novela podľa neho predstavuje zásadnú zmenu fungovania KRS - má odobrať politický vplyv na jej zloženie a vrátiť rozhodovanie sudcovskej komunite. Zároveň počíta so zriadením Rady spoločenskej kontroly pri KRS, ktorá umožní účasť občianskych organizácií na dohľade nad procesom výberu. „Je to krok k skutočnému právnemu štátu, v ktorom občan má istotu, že o jeho veci rozhoduje nezávislý a nestranný súd,“ zdôraznil minister.
Podľa návrhu bude 15 členov KRS po novom volených priamo všetkými sudcami poľských súdov v tajných voľbách, ktoré zorganizuje Štátna volebná komisia. Hlasovať budú môcť sudcovia Najvyššieho súdu, všeobecných, vojenských a správnych súdov. Kandidátmi môžu byť sudcovia s najmenej desaťročnou praxou, z toho päť rokov na aktuálnom pracovisku. Rada má celkovo 25 členov, okrem sudcov-členov sú to minister spravodlivosti, člen menovaný prezidentom, poslanci, či senátori.
Výsledky volieb bude vyhlasovať volebná komisia na základe protokolov z jednotlivých volebných komisií, pričom nové zloženie KRS začne fungovať deň po ich oficiálnom zverejnení. Súčasťou reformy je aj povinné verejné vypočutie kandidátov, ktoré má zabezpečiť transparentnosť procesu a umožniť občanom klásť otázky uchádzačom.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)