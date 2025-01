Varšavský primátor vedie v prieskumoch pred prezidentskými voľbami

Varšava 28. januára (TASR) - Liberálny primátor Varšavy a prezidentský kandidát vládnej Občianskej koalície Rafal Trzaskowski vedie v prieskume agentúry United Surveys pre portál Wirtualna Polska. Informuje o tom spravodajca TASR na základe správy agentúry PAP.



Podľa prieskumu zverejneného v utorok by Trzaskowského volilo takmer 38 percent respondentov, čo je oproti predchádzajúcemu prieskumu nárast o necelé štyri percentá.



Druhý by skončil konzervatívny predseda Ústavu pamäti národa Karol Nawrocki, nezávislý kandidát podporovaný opozičnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa prieskumu by získal 25 percent hlasov, čo predstavuje pokles o štyri percentuálne body.



Na ďalších miestach by sa umiestnili Slawomir Mentzen zo strany Konfederácia s takmer desiatimi percentami, predseda Sejmu a líder strany Poľko 2050 Szymon Holownia so šiestimi percentami a kandidátka Ľavice Magdalena Biejat s 5,5 percenta.



V druhom kole podľa prieskumu vedie Trzaskowski s necelými 50 percentami oproti Nawrockému so 40 percentami. Na 10,5 percenta narástol počet respondentov, ktorí si v druhom kole nevedeli vybrať.



Prieskum sa konal v dňoch 24. až 26. januára na vzorke 1000 ľudí. Prvé kolo poľských prezidentských volieb je naplánované na 18. mája.





(spravocajca TASR Slavomír Gregorík)