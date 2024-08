Poľsko varuje občanov pred cestovaním do Libanonu, Izraelu a Iránu

Varšava 4. augusta (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí varovalo poľských občanov pred cestovaním do Libanonu, Izraela a Iránu pre nestabilnú bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe. Pred cestovaním do Libanonu varovalo v nedeľu svojich občanov aj Taliansko, informuje TASR podľa správ agentúr PAP a ANSA.



"V spojitosti s rastúcim počtom poľských turistov navštevujúcich Libanon, Izrael a Irán, chceme zopakovať, že dlho neodporúčame akékoľvek cesty do tohto regiónu," uviedlo poľské ministerstvo zahraničných vecí na sociálne sieti X.



"Z dôvodu nestabilnej bezpečnostnej situácie je možné veriť tomu, že bude stále náročnejšie z týchto krajín odísť," varovalo ministerstvo.



Poľský rezort potom v nedeľu zopakoval varovanie pred cestovaním do Libanonu a vyzval Poliakov, ktorí sa tam nachádzajú, aby z krajiny odišli. Rezort zároveň dodal, že pre Poliakov je na Blízkom východe stále dostupná letecká doprava.



Poľská letecká spoločnosť LOT v piatok zrušila po analýze bezpečnostnej situácie osem letov z Varšavy do Libanonu a Izraelu ako aj späť. Počas týždňa pritom lety do Izraela i Libanonu pre rastúce obavy z prepuknutia rozsiahlejšieho konfliktu na Blízkom východe zrušili aj iné európske letecké spoločnosti.



Tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Andrzej Szejna pre PAP v nedeľu uviedol, že Poľsko je pripravené v prípade eskalácie konfliktu na Blízkom východe evakuovať poľských občanov. Dodal však, že Varšava sa v blízkej budúcnosti z regiónu nechystá evakuovať svoje diplomatické misie.



Na odchod z Libanonu v nedeľu vyzval občanov svojej krajiny pre zhoršujúcu sa situáciu aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Obdobnú výzvu pritom zapakovalo pre svojich občanov v nedeľu po dvoch dňoch aj Francúzsko, informovala agentúra AFP.



Obavy z prepuknutia rozsiahlejšie konfliktu na Blízkom východe sa prehĺbili po tom, čo tento týždeň zomrel pri útoku v Teheráne vodca palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíl Haníja. Irán z útoku vinní Izrael, ktorý od októbra vedie s Hamasom vojnu v Pásme Gazy.



K eskalácii situácie okrem toho prispelo i zabitie vysokopostaveného predstaviteľ libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh Fuáda Šukra, ktorý zomrel pri útoku Izraela v Bejrúte. Irán aj Hizballáh za ich smrť sľubujú odvetu.