Poľsko: Veľvyslanectvo Izraela žiada plán na boj proti antisemitizmu
Výzva izraelského veľvyslanectva vyvolala diskusiu aj medzi politikmi a komentátormi.
Autor TASR
Varšava 24. apríla (TASR) - Izraelské veľvyslanectvo v Poľsku v stredu vyzvalo na prijatie komplexného národného plánu boja proti antisemitizmu, čo vyvolalo kritické reakcie naprieč poľskou politickou scénou. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Podnetom boli vyjadrenia a konanie poslanca Konfederácie Konrada Berkowicza, za ktoré už čelil sankciám vrátane finančnej pokuty a disciplinárneho postihu zo strany Sejmu. Poslanec počas rozpravy parlamentu 14. apríla rozvinul zástavu Izraela s hákovým krížom namiesto Dávidovej hviezdy, za čo ho preveruje prokuratúra.
Veľvyslanectvo v príspevku na sieti X uviedlo, že prijaté opatrenia sú dôležité, no boj proti antisemitizmu si vyžaduje širší systémový prístup. Zdôraznilo potrebu okamžitého prijatia komplexného plánu na celoštátnej úrovni.
Na tieto vyjadrenia reagovalo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Jeho hovorca Maciej Wewior pripomenul, že o zložení parlamentu rozhodujú výlučne občania vo voľbách a nie zahraničné diplomatické misie.
Výzva izraelského veľvyslanectva vyvolala diskusiu aj medzi politikmi a komentátormi. Niektorí upozornili na rozdiel medzi kritikou štátu Izrael a antisemitizmom, iní označili vyjadrenia diplomacie za neprimerané.
Bývalý tajomník premiéra Mateusza Morawieckého Andrzej Pawluszek v piatok na sieti X napríklad poukázal na to, že podľa výskumu Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme 54 percent izraelských Židov považuje Poliakov za rovnako zodpovedných za holokaust ako Nemcov. „V Izraeli je potrebný program boja proti antipolonizmu,“ dodal.
Na jeho príspevok reagoval veľvyslanec USA židovského pôvodu a bývalý šéfredaktor denníka Jerusalem post Thomas Rose. „Nemýlite sa,“ napísal v komentári pod Pawluszekov príspevok.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
