Poľského viceprokurátora vyšetrujú pre kauzu údajného prevratu

Varšava 11. februára (TASR) - Poľský generálny prokurátor Adam Bodnar inicioval vyšetrovanie svojho zástupcu Michala Ostrowského pre možné prekročenie právomocí pri začatí konania o údajnom prevrate, ktorého sa mali dopustiť najvyšší predstavitelia štátu. Ostrowski bol v utorok na šesť mesiacov suspendovaný, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Generálna prokuratúra oznámila, že Bodnar suspendoval Ostrowského na šesť mesiacov pre jeho rozhodnutie začať vyšetrovanie, ktoré môže byť oficiálne začaté až po jeho registrácii v systéme prokuratúry a pridelení spisovej značky. Hovorca prokuratúry Przemyslaw Nowak uviedol, že Ostrowski bol obvinený z jasného a hrubého porušenia zákona, keď konal v rozpore so zákonnými predpismi a svojimi kompetenciami.



Bodnar v oznámení o začatí vyšetrovania podľa Nowaka poukázal aj na porušenie princípu objektivity. Ostrowski mal konať na podnet predsedu Ústavného súdu Bogdana Šwienczkowského, ktorý je spolu s Ostrowským považovaný za spojenca bývalej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Šwienczkowski podal minulú stredu (5. februára) trestné oznámenie na premiéra Donalda Tuska, členov vlády, predsedov Sejmu a Senátu, poslancov vládnej koalície a niektorých sudcov a prokurátorov. Označil ich za organizovanú zločineckú skupinu, ktorá sa údajne pokúsila o štátny prevrat.



Generálna prokuratúra tvrdí, že trestné oznámenie má politický charakter. "Rozhodnutie je odôvodnené konaním prokurátora Michala Ostrowského a okolnosťami, ktoré ho obklopujú, ktoré jasne svedčia o nerešpektovaní základných princípov fungovania prokuratúry," uvádza vo vyjadrení prokuratúry.



Suspendovaný prokurátor Ostrowski podľa vyjadrenia pre televíziu wPolsce24 motiváciám generálneho prokurátora nerozumie. "Podľa môjho názoru to súvisí s tým, že včera dostal spis k prípadu, ktorý vediem, a to v súlade s jeho pokynmi," povedal.



Súčasná vláda sa snaží zvrátiť viaceré justičné reformy zavedené stranou PiS, ktoré kritizovali aj európske inštitúcie. Podľa Šwienczkowského je dianie okolo prokurátora Ostrowského potvrdením krokov, ktoré majú povahu systémového štátneho prevratu.