Poľsko víta rozhodnutie povoliť Ukrajine použitie rakiet dlhého doletu

Varšava 18. novembra (TASR) - Poľsko v nedeľu uvítalo správu, že prezident Spojených štátov Joe Biden povolil Ukrajine používať rakety dlhého doletu dodané USA proti vojenským cieľom v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na zapojenie severokórejských vojsk do vojny a (nedeľňajší) rozsiahly raketový útok Ruska (na Ukrajinu) reagoval Biden jazykom, ktorému (ruský prezident) Vladimir Putin rozumie," uviedol na platforme X poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. "Obeť agresie má právo brániť sa," povedal minister a dodal, že "sila odrádza" zatiaľ čo "slabosť provokuje".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlho vyzýval Spojené štáty, aby Kyjevu povolili použitie taktického raketového systému (ATACMS) na zasahovanie vzdialenejších cieľov v Rusku. "Mnohé média uviedli, že sme dostali povolenie prijať príslušné opatrenia. Údery sa však nevykonávajú slovami. Takéto veci sa neoznamujú. Rakety budú hovoriť samy za seba," povedal v nedeľu večer Zelenskyj vo svojom príhovore.



Člen hornej komory ruského parlamentu Andrej Klišas na platforme Telegram v reakcii na dianie vyhlásil, že "Západ sa rozhodol pre takú mieru eskalácie (konfliktu), že by do rána mohla viesť k úplnému zničeniu ukrajinskej štátnej suverenity".



Podpredseda zahraničného výboru Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu Vladimir Džabarov doplnil, že reakcia Moskvy bude okamžitá. "Ide o veľmi veľký krok k začiatku tretej svetovej vojny," citovala Džabarova ruská štátna tlačová agentúra TASS.



Prezident Putin už v septembri varoval, že pokiaľ Západ umožní Ukrajine zasiahnuť ruské územie raketami dlhého doletu, zapojí sa tak priamo do vojny proti Moskve. Podľa ruského lídra by takýto krok totižto zmenil povahu a rozsah konfliktu.