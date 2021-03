Poľsko chce do konca júna zaočkovať minimálne desať miliónov ľudí

Varšava 29. marca (TASR) - Poľská vláda dúfa, že sa jej do konca júna podarí zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 minimálne desať miliónov Poliakov. Uviedol to v pondelok hovorca poľskej vlády Piotr Müller pre televíziu TVP Info.



Desať miliónov je podľa jeho slov očakávané minimum, pričom počet zaočkovaných by do konca druhého štvrťroka túto hranicu mohol aj výrazne prekonať.



V Poľsku dosiaľ - podľa oficiálnych údajov z nedele - zaočkovali proti covidu 5.845.811 ľudí, z ktorých 1.985.436 dostalo už obe potrebné dávky vakcíny, uvádza agentúra PAP.



Od začiatku pandémie zaznamenali v tejto krajine už vyše 2,25 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a 51.000 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, sa tam medzičasom vyliečilo už 1.798.922 ľudí.



V nedeľu bolo podľa údajov poľského ministerstva zdravotníctva s covidom hospitalizovaných celkovo 29.071 pacientov, z toho 2894 napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Rezort tiež uviedol, že pre pacientov s covidom je momentálne voľných ešte 9372 nemocničných lôžok.