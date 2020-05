Poľsko dokončilo správu o vojnových reparáciách, zostane však tajná

Varšava 5. mája (TASR) – Poľská parlamentná komisia dokončila svoju správu o vojnových škodách, ktoré Poľsku spôsobilo nacistické Nemecko v druhej svetovej vojne, ale na bližšie neurčený čas ju nezverejní.



Hoci je dokument vypracovaný, predošlý šéf komisie Arkadiusz Mularczyk z vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) nechce hovoriť o detailoch, uviedol v utorok pre tlačovú agentúru DPA - niekoľko dní pred 75. výročím konca vojny v Európe.



"Ešte na to bude vhodný čas," podotkol politik.



Komisiu zriadili v roku 2017 so zámerom posúdiť výšku vojnových škôd v Poľsku, ktoré bolo obsadené nacistickým Nemeckom v roku 1939 a okupované do roku 1945. Predmetnú správu považuje poľská vláda za základ pre rozhodnutie o možných požiadavkách na reparácie od Nemecka.



Podľa skorších odhadov Varšavy na základe inventára z roku 1946 a príslušných úrokov predstavuje daná suma 800 miliárd eur.



Vlani, pred 80. výročím vypuknutia druhej svetovej vojny, Poľsko výrazne zvýšilo nátlak v diskusii o reparáciách, ale pred piatkovým 75. výročím ukončenia konfliktu je jeho tón už miernejší. "Otázka reparácií momentálne nie je pre poľskú vládu prioritnou témou," uviedlo poľské ministerstvo zahraničných vecí.



Nemecko považuje inkriminovanú záležitosť za ukončenú podpísaním Zmluvy o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku z roku 1990, ktorá položila medzinárodné základy pre opätovné zjednotenie Nemecka. Zmluvu uzavreli Nemecká spolková republika (NSR) a Nemecká demokratická republika (NDR) so štyrmi bývalými okupačnými mocnosťami - Spojenými štátmi, Sovietskym zväzom, Francúzskom a Britániou.