Poľská vláda plánuje odkúpiť letné sídlo Curiovej-Sklodowskej

Zleciłem działania zmierzające do zakupu domu Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem. @MSZ_RP jest w kontakcie z @PLenFrance. To miejsce to część polskiej historii. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 10, 2021

Varšava 11. mája (TASR) – Poľská vláda plánuje odkúpiť letné sídlo držiteľky Nobelovej ceny za fyziku a chémiu Marie Curieovej-Sklodowskej vo Francúzsku. V utorok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na poľského premiéra Mateusza Morawieckeho.napísal Minister Mateusz Morawiecki ešte v pondelok večer na Twitteri.Požadovaná cena letného sídla poľsko-francúzskej vedkyne v obci Saint-Rémy-les-Chevreuse na predmestí Paríža je 790.000 eur. Nehnuteľnosť si však vyžaduje aj renovácie vo výške zhruba 200.000 eur, píše francúzsky denník Le Parisien.Curieová-Sklodowská využívala tento dom ako letné sídlo spolu so svojím manželom Pierrom v rokoch 1904 - 1906. Po smrti svojho manžela pri autonehode v roku 1906 sa však do domu už nikdy nevrátila, približuje DPA.V prípade zakúpenia plánuje poľská vláda francúzske letné sídlo premeniť na múzeum s výstavou vedeckých úspechov poľskej rodáčky, ako aj jej krajanov, uviedol v utorok hovorca poľskej vlády Piotr Müller.Marie Curiová-Sklodowská sa narodila vo Varšave v roku 1867. Študovala na prestížnej parížskej univerzite Sorbonne a neskôr prijala francúzske občianstvo.V roku 1903 sa stala prvou ženou, ktorej bola udelená Nobelova cena. Ocenenie za fyziku zdieľala spolu so svojim manželom a francúzskym fyzikom Henrim Becquerelom za ich výskum v oblasti rádioaktivity.V roku 1911 získala Nobelovu cenu za chémiu za objav chemických prvkov rádia a polónia. Zároveň je prvou osobou a doteraz jedinou ženou, ktorá bola ocenená viacerými Nobelovými cenami.