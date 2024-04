Poľská vláda predstavila nariadenie o voľnopredajnej antikoncepcii

Varšava 3. apríla (TASR) - Poľské ministerstvo zdravotníctva predložilo v stredu na verejnú konzultáciu návrh nariadenia o voľnom predaji núdzovej antikoncepcie, takzvanej "tabletke po". K takémuto kroku pristúpilo po tom, ako poľský prezident Andrzej Duda vetoval návrh zákona, ktorý by umožňoval predaj tejto pilulky bez lekárskeho predpisu dievčatám a ženám vo veku nad 15 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Duda, považovaný za spojenca predošlej konzervatívnej vlády vedenej stranou Právo a spravodlivosť (PiS), vrátil vetom návrh do dolnej komory parlamentu (Sejmu) s odôvodnením, že porušuje ustanovenie ústavy o ochrane zdravia detí.



Poľská ministerka zdravotníctva Izabela Leszczynová však avizovala, že aj v prípade Dudovho veta bude takáto antikoncepcia od 1. mája v Poľsku dostupná bez lekárskeho predpisu. Už vtedy tvrdila, že by ju zaviedli formou nariadenia, pričom lekárnici by mali právomoc vystaviť žene po konzultácii príslušný predpis a takúto tabletku jej predať.



Poľský premiér Donald Tusk v stredu na zhromaždení v Krakove povedal, že nové nariadenie umožní, že takáto antikoncepcia bude prakticky plne dostupná. Nariadenie nazval "plánom B" a uviedol, že do platnosti vstúpi 1. mája. Dodal však, že nariadenie nie je také dokonalé ako "plán A", ktorým nazval vetovaný návrh zákona.



Tusk zároveň zdôraznil, že vládnuca koalícia si plní predvolebné sľuby, ku ktorým patrila aj voľná dostupnosť "tabletky po". Dodal, že táto pilulka je "núdzovou antikoncepciou" a nemá nič spoločné s potratmi, pred ktorými tak môže poľské ženy aj rodiny podľa jeho slov "uchrániť".



V Poľsku došlo počas osemročného vládnutia PiS k obmedzeniu reprodukčných práv žien a sprísnil sa tiež prístup k núdzovej antikoncepcii. Od roku 2017 bola takáto tabletka vydávaná len na lekársky predpis.