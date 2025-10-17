< sekcia Zahraničie
Poľská vláda predstavila návrh zákona o statuse blízkej osoby
Vládna koalícia bez podpory opozície nedisponuje dostatočným počtom hlasov na prelomenie prezidentského veta v prípade, že by Karol Nawrocki zákon vetoval.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 17. októbra (TASR) - Poľská vláda v piatok predstavila návrh zákona o statuse blízkej osoby a o zmluve o spolužití, ktorý má právne upraviť niektoré aspekty vzťahov osôb, ktoré spolu žijú, ale nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo. Projekt vznikol ako kompromis medzi stranou Ľavica, ktorá navrhovala registrované partnerstvá, a Poľskou ľudovou stranou, ktorá ich odmieta. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Líder Poľskej ľudovej strany (PSL) Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil návrh za kompromis, ktorý má šancu získať širokú podporu v Sejme. „Je veľká šanca, že zákon bude prijatý ešte tento rok,“ povedal. V piatok ráno pre rozhlasovú stanicu RMF FM vyhlásil, že ide o riešenie, ktoré je dostatočne odlíšené od manželstva a mohli by ho podporiť aj konzervatívni poslanci.
Štátna tajomníčka v kancelárii premiéra Katarzyna Kotulová z Ľavice vysvetlila, že návrh rieši praktické otázky - majetkové vzťahy, právo na bývanie, prístup k zdravotným informáciám či oslobodenie od dane z dedičstva.
Návrh nazvaný „Zákon o statuse blízkej osoby vo vzťahu a o zmluve o spolužití“ má upraviť praktické otázky spolužitia dvoch dospelých osôb, ktoré chcú mať právne záruky v rôznych životných situáciách. Podľa návrhu sa zmluva sústreďuje najmä na majetkové otázky a má sa uzatvárať u notára podľa jednotného vzoru schváleného ministerstvom. Uzavrieť ju budú môcť dospelé osoby, ktoré nie sú v pokrvnom príbuzenskom vzťahu ani v manželstve.
Premiér Donald Tusk označil kompromis za krok, ktorý nikto nemusí oslavovať, ale ktorý uľahčí ľuďom život. Podľa neho sa vláde podarilo nájsť spoločný základ medzi odlišnými hodnotovými pohľadmi.
Aktivista Hubert Sobecki zo združenia 'Láska nevylučuje' návrh skritizoval. Podľa neho ignoruje potrebu ochrany práv LGBT komunity. „Politici nás uložili naspäť do skrine,“ povedal pre PAP s tým, že návrh je len hádzanie omrviniek.
Návrh kritizuje aj predseda opozičného Práva a spravodlivosti Jaroslaw Kaczyňski. „Návrh uzatvárať registrované partnerstvá pred notárom je nielen očividne protiústavný, ale má aj nahradiť tradičné manželstvo pseudozväzkami,“ uviedol na sieti X.
Jeho kancelária však už skôr dala najavo, že prezident je pripravený rokovať o návrhu, ak nebude obsahovať ideologické prvky a nebude konkurovať manželstvu. Podľa Marcina Przydacza z kancelárie prezidenta by bol Nawrocki ochotný podpísať zákon, ktorý sa netýka len partnerských zväzkov v sexuálnom kontexte, ale aj priateľských vzťahov či dobrovoľných väzieb.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)