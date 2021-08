Poľská vláda žiada Dudu, aby na hraniciach vyhlásil výnimočný stav

Varšava 31. augusta (TASR) – Poľská vláda požiadala v utorok prezidenta Andrzeja Dudu, aby pre hrozbu nelegálnej migrácie vyhlásil výnimočný stav v dvoch regiónoch na hraniciach s Bieloruskom.



Duda podľa agentúry Reuters výnimočný stav pravdepodobne schváli. Trvať by mal 30 dní a týkal by sa častí Lubelského a Podleského vojvodstva. „Situácia na hraniciach s Bieloruskom je krízová a stále napätá," povedal premiér Mateusz Morawiecki.



Ako uvádza Reuters, počas výnimočného stavu by mali úrady širšie právomoci pri monitorovaní a kontrolovaní pohybu osôb.



Poľsko, rovnako ako aj Litva, čelí v ostatných týždňoch náporu migrantov prichádzajúcich z Bieloruska. Viacerí predstavitelia týchto krajín obviňujú z organizovania nelegálnej migrácie režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý sa tak podľa nich snaží vyvolať v EÚ nestabilitu. Bieloruský líder ešte koncom mája oznámil, že jeho krajina v reakcii na tvrdšie západné sankcie už nebude brániť migrantom postupovať ďalej do EÚ.



Poľsko natiahlo pozdĺž hraníc s Bieloruskom ostnatý drôt a minulý týždeň tam začalo aj s výstavbou 2,5 metra vysokého plota. Kríza medzi Varšavou a Minskom ešte eskalovala, keď Poľsko nedávno obvinilo bieloruské úrady, že neumožňujú doručenie humanitárnej pomoci skupine pozostávajúcej z približne 30 migrantov, ktorí uviazli na spoločných hraniciach týchto krajín.